مصانع العاشر من رمضان .. فرص استثمارية وشراكات دولية جديدة

في إطار متابعته المستمرة لتطوير قطاع الصناعة المصرية، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة تفقدية مصانع العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

حيث شملت جولته زيارة أربعة مصانع متخصصة في مجالات متنوعة مثل الصناعات الكهربائية والغزل والنسيج والأدوات الصحية وأجهزة الإطفاء، فضلاً عن المجمع الصناعي "السويدي بيراميدز" للتنمية الصناعية ومصنع السويدي للعدادات "اسكرامكو".

ويستعرض الموجز، تفاصيل زيارة وزير الصناعة لـ مصنع شركة ABB للصناعات الكهربائية، ومصنع بافاريا لصناعات الحريق، و مصنع الشركة العالمية للأدوات الصحية "جواد"، ومصانع مجموعة النساجون الشرقيون، ومجمع السويدي بيراميدز، كالتالي:

تفقد مصنع شركة ABB للصناعات الكهربائية

بدأ الوزير جولته بزيارة مصنع شركة ABB، حيث استقبله السيد أندرياس باوم، السفير السويسري بالقاهرة، والسيد هوكان إمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والسيد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة الشركة.

كما تخللت الزيارة مراسم افتتاح وتفقد خط إنتاج الأكشاك المدمجة المخصصة للتصدير، بالإضافة إلى خطوط إنتاج المحولات الكهربائية والمحطات المدمجة، مع التركيز على المنتجات الموجهة للسوق السعودية.

مصانع العاشر من رمضان

ويعتبر المصنع من المشاريع الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية، حيث يمتد على مساحة 80,000 متر مربع، ويبلغ رأس ماله 800 مليون جنيه ويعمل به 931 موظفًا، مع خطط لتصدير 50% من إنتاجه إلى أسواق مثل ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

تطوير التدريب والنقل للعاملين

ووجه الوزير بإنشاء مركز تدريب بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية وتدريب المهني لضمان تدريب الخريجين وفق أعلى معايير الجودة لتلبية احتياجات الشركة.

كما أشار إلى ضرورة توفير وسائل النقل الآمنة للعاملين، حيث سيتم تخصيص أتوبيسات لنقلهم إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) لدعم التنقل الفعال من وإلى مكان العمل.

مصانع العاشر من رمضان

زيارة مصانع مجموعة النساجون الشرقيون

توجه الوزير بعد ذلك إلى مصانع مجموعة النساجون الشرقيون، الرائدة في صناعة الغزل والنسيج، حيث استقبله المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والسيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة المجموعة

وشملت الجولة زيارة متحف الأستاذ فريد خميس، النول الزجاجي، ومصنع الخيوط، ومصنع CRM للسجاد، والمخزن المطور.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة النساجون الشرقيون تعد من الشركات العالمية الرائدة في صناعة السجاد والمنسوجات، حيث تمتد مصانعها على أكثر من مليون متر مربع، وتوظف أكثر من 19 ألف عامل، وتخصص نحو 65% من إنتاجها للتصدير.

مصانع العاشر من رمضان

تفقد مصنع الشركة العالمية للأدوات الصحية "جواد"

في خطوة أخرى، زار الوزير مصنع الشركة العالمية للأدوات الصحية "جواد"، حيث استقبله السيد دان مونيوزا، سفير رواندا بالقاهرة، والمهندس محمد السلاب، عضو مجلس النواب.

شملت الزيارة تفقد خطوط الإنتاج المختلفة، بما في ذلك خط تصميم الأسطمبات، وخط الخراطة CNC، وخط الصنفرة، والطلاء الكهربائي الحديث، الذي تم افتتاحه رسميًا خلال الجولة. المصنع يمتد على مساحة 11,899 متر مربع، ويبلغ إنتاجه السنوي 1.25 مليون قطعة ويوفر 150 فرصة عمل.

زيارة مصنع بافاريا لصناعات الحريق

اختتم الوزير جولته بزيارة مصنع بافاريا الصناعي، المتخصص في إنتاج مكونات الحريق مثل كبائن الإطفاء والمواسير المعدنية، حيث تبلغ مساحة المصنع 36,000 متر مربع ويعمل به 856 عاملًا.

و يحقق المصنع مبيعات سنوية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، ويوفر منتجات عالية الجودة تستخدم في المدن الكبرى لإعادة تدوير المخلفات.

وشملت الزيارة أيضًا خطوط إنتاج الصناديق البلاستيكية المواسير الصاج الملحومة وكبائن الإطفاء.

مصانع العاشر من رمضان

التأكيد على تعزيز الإنتاج المحلي

وخلال الزيارة، أكد الوزير على أهمية تصنيع مستلزمات الوحدات المتحركة في خطوط المترو مثل اللوحات الكهربائية ومعدات الإطفاء محليًا، وذلك لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

مجمع السويدي بيراميدز

في نهاية جولته، زار الوزير المجمع الصناعي "السويدي بيراميدز"، الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع، ويضم منطقة صناعية بها 45 منشأة تعمل في مجالات متعددة، إضافة إلى منطقة لوجيستية وتجارية على مساحة 250 ألف متر مربع.

كما شملت الزيارة مصنع السويدي للعدادات "اسكرامكو"، الذي يمتد على مساحة 50 ألف متر ويعمل به 500 موظف، ويحقق إنتاجًا سنويًا يبلغ 3 مليون عداد، مع تصدير 50% من إنتاجه إلى الخارج.

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