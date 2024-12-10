إنشاء إئتلاف الأحزاب في مصر.. تفاصيل الإجتماع الأول للنخب الوطنية

عقد عدد من الكوادر والرموز السياسية والحزبية والعلمية والإقتصادية في مصر إجتماعهم الأول بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك بهدف مناقشة آلية إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر ويستعرض الموجز في التقارير التالي أبرز الآليات التي تم التوافق عليها خلال اللقاء .

حياة سياسية تحقق طموحات المصريين

و أستعرض الحضور خلال اللقاء كافة مجريات المشهد السياسي والحزبي في مصر، حيث جرى التوافق على عدة نقاط ينبغي أن تكون واضحة أمام الشعب المصري الذي يعتبر المصدر الرئيسي لشرعية كافة السلطات، ليكن على إطلاع بكل ما يبذل من جهود نحو إثراء وإصلاح الحياة السياسية والحزبية لتصل إلى الشكل الذي يحقق طموحات وآمال المصريين.

ملتزمون بفصل العمل السياسي عن العمل المدني

وقد أكد المشاركون على إلتزامهم التام بالفصل الذي ينص عليه الدستور بين العمل السياسي والحزبي، وبين العمل المدني و الإجتماعي مشيرين إلى أن كل منهم قد شارك في ذلك اللقاء ممثلا عن نفسه وليس ممثلا عن جهة أو كيان أو مؤسسة قد ينتمون إليها .

ويأتي ذلك اللقاء إمتدادا لحالة الحوار الوطني التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إبريل من عام 2022، و الذي يضم عدد كبير من رموز الحياة الحزبية والإجتماعية المصرية للعمل على التوافق فيما بينها حول أولويات العمل الوطني، والمصالح الأساسية والعليا للشعب والدولة .

الأولوية لتطبيق مخرجات الحوار الوطني

كما أتفق الحضور على ضرورة أعطاء الأولوية لتطبيق مخرجات الحوار الوطني، و السعي إلى خلق مناخ إنتخابي دستوري يكفل التمثيل الحقيقي للمواطنين ويعبر عن طموحاتهم، ويساهم في زيادة فاعلية دور البرلمان موضحين أن الأداء الفعال للكيانات الحزبية والسياسية يستلزم الخروج مما وصفوه بثنائية الموالاة أو المعارضة للحكومة ما يعكس حالة من الجمود الفكري و الإنفتاح على إتخاذ مواقف متوازنة حيال السياسات الحكومية تهدف في النهاية إلى تحقيق مصالح المواطنين وتلبية تطلعاتهم مع إستمرار الحوار الوطني في حالة إنعقاد دائم

عودة المجالس الشعبية المحلية ضرورة لتوسعة نطاق المشاركة السياسية

وشدد المشاركون على أن عودة المجالس الشعبية المحلية هو ضرورة هامة لضمان إتساع مجالات المشاركة السياسية أمام جموع الشعب المصري لاسيما في الريف والحضر،و ذلك لم لها من دور هام في تسهيل وتقديم الخدمات المحلية التي يحتاجها المواطنون ، بالإضافة إلى دورها الأساسي في إعداد الكوادر والقيادات الشابة في المجالين السياسي والتنفيذي.

تشكيل إئتلاف وطني لدعم وحدة الوطن بمختلف فئاته

وقد توافق المشاركون في الإجتماع على ضرورة العمل على التكاتف الداخلي وحدة الصف في ظل المرحلة والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة بشكل عام ومصر، داخليا وخارجيا، على أن العمل على بحث وتطوير فكرة تشكيل كيان سياسي إئتلافي يجمع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية، يعمل على تحقيق وتطلعات المواطن و إصلاح الحياة السياسية والحزبية في مصر.

ومن بين الرموز والكوادر المشاركة في ذلك اللقاء

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات شوقي علام مفتي الجمهورية السابق علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق الإعلامي محمد مصطفى شردي مارجريت عازر عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق السيد القصير وزير الزراعة السابق

وعدد كبير من رموز الحياة السياسية والإجتماعية المصرية.

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