إشعال النيران في ضريح حافظ الأسد الرئيس السوري الأسبق.. إليك التفاصيل

قبر حافظ الأسد.. أقدم مقاتلون من الفصائل المسـلحة في سوريا، علي إضرام النيران فى الضريح الذي يضم قبر الرئيس السوري الأسبق، حافظ الأسد، والذي يقع في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل إشعال الفصائل المسـلحة السورية النار في ضريح الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في سوريا.

تفاصيل إضرام النيران في ضريح حافظ الأسد

أظهرت لقطات مصورة، تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد دخول مقاتلي المعارضة المسـلحة إلى ضريح الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وإشعال النيران فيه.

ومنذ عدة أيام تم تداول مقطع فيديو للحظة وصول الفصائل المسـلحة إلى ضريح الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، والد الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.

ضريح حافظ الأسد

أحد الفصائل المسلحة يضع قدمه علي ضريح حافظ الأسد

وقام أحد الفصائل المسـلحة بوضع قدمه على ضريح الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، وقال :"إحنا ديننا علمنا ما ننبش القبور"، ثم وضع قدمه عليه.

وأضاف :"الفضل لله عز وجل ثم للمجاهدين والشهداء، ثم للقائد والبطل أحمد الشرع".

ووصف العديد من النشطاء هذه الخطوة بأنها تمثل بداية عهد جديد بعيدًا عن إرث النظام الاستبدادي.

أين يقع ضريح حافظ الاسد

يقع ضريح حافظ الأسد في مسقط رأسه بمدينة القرداحة التابعة لمحافظة اللاذقية، ويضم الضريح أيضًا قبر نجل حافظ الأسد الأكبر، باسل الأسد، الذي كان يعد لخلافته قبل أن يتوفى في حادث سيارة عام 1994.

الفصائل المسـلحة تسيطر علي سوريا

وسيطرت الفصائل المسـلحة علي سوريا مما أدي إلى هروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى دولة روسيا، وتم تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة الانتقالية.

وقال محمد البشير، رئيس الحكومة السورية: “إن القيادة العامة كلفتنا بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس المقبل".

وجاء ذلك بعد اجتماع، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين أحمد الشرع، المشهور بأبومحمد الجولاني، القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة والبشير ومحمد الجلالي، رئيس وزراء حكومة النظام السابق الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.

محمد البشير يتولي رئاسة الحكومة السورية

وتولي محمد البشير ترتيبات نقل السلطة في سوريا على أن تكون مهمته الإشراف على عملية الانتقال وتشكيل حكومة جديدة في مرحلة ما بعد الأسد.

محمد البشير

وتولي محمد البشير زمام الأمور في سوريا في وقت شديد الحساسية، حيث تقف سوريا، اليوم عند مفترق حاسم في تاريخها، ومرحلة مصيرية، وسط احتمالات تتمثل في قيام دولة قادرة على النهوض وفق مشروع وطني شامل، أو الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والصراع الداخلي.

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