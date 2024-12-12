هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر؟ الإفتاء تُجيب

أصدرت دار الإفتاء المصرية العديد من الفتاوى حول مشروعية تحديد النسل أو تنظيم الأسرة من عدمه، وفي هذه السطور يرصد الموجز هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر؟.

وورد دار الإفتاء سؤال جاء فيه: ما حكم تنظيم النسل، هل هو جائز شرعًا؟

وأجاب الدار بـ تنظيم النسل جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ بشرط موافقة الزوجين عليه؛ قياسًا على جواز العزل فى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعارض ذلك مع دعوة الإسلام إلى التكاثر؛ فإن تنظيم النسل وسيلة لإخراج أجيال تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي؛ ممَّا يؤهلهم إلى تَحمُّل المسؤولية.



وأوضحت دار الإفتاء في أحد فتواها بأن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع دعوة إلى التكاثر وبينت الدار أن المقصود من التكاثر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»: الكَثْرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة المتقدمة.

هل يجوز استعمال وسائل تنظيم الحمل؟

وردت الدار على سؤال مدى جواز استعمال وسائل تنتظيم الحمل بأنه لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل ما دام الغرض منها المباعدة بين فترات الحمل حفاظًا على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة.

دار الإفتاء

حكم الشرع في أخذ وسائل منع الحمل دون إذن الزوج

أكدت دار الإفتاء على عدم جواز أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن الزوج، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل.

وأشارت الإفتاء إلى أن الحمل يكون بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

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