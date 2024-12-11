بعد منعها من التصرف في أموالها.. معلومات عن نبوية أنوش

نبوية أنوش هي صانعة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، اشتهرت بنشر مقاطع فيديو قصيرة عبر تطبيق تيك توك، حيث كانت تحظى بمتابعة كبيرة إلا أن محتواها، الذي كان يعتبره الكثيرون خادشًا للحياء ومسيئًا للأداب العامة وغسيلا للأموال، أثار موجة من الانتقادات والاستياء.

من هي نبوية أنوش ؟

يرصد لكم موقع الموجز أبرز المعلومات عن التيك توكر نبوية أنوش في السطور التالية:

نبوبة انوش هي واحدة من أشهر الفتيات على منصات التواصل الاجتماعي والذي يطلق عليهم "تيك توكر"، وتحظى بمتابعة واسعة من الشباب والمراهقين بفضل محتواها الذي يجمع بين الترفيه والمقاطع المثيرة، خلال قيامها بـ اعمال روتين المنزل، وكانت تقدم “نبوبة” نفسها بأسلوب قريب من جمهورها، وهو ما جعلها تحقق شهرة كبيرة في وقت قصير، لكن مع ازدياد شهرتها، بدأ بعض المتابعين يترقبون تصرفاتها عن كثب، ما أدى إلى تصاعد الخلافات حول بعض مقاطع الفيديو التي قامت بنشرها الفترة الأخيرة.

نبوية أنوش

سبب القبض على نبوية أنوش

القضية بدأت عندما قامت نبوبة انوش بنشر مجموعة من المقاطع التي اعتبرها العديد من المتابعين مثيرة للجدل وتتنافى مع قيم المجتم، فقد تم اتهامها بأنها تروج لسلوكيات منافية لـ الآداب ، بعضها يتضمن تحديات قد تكون خطيرة أو مشاهد غير ملائمة وهو ما دفع بعض المحامين والمشاهدين إلى رفع قضايا ضدها تتهمها بارتكاب مخالفات قانونية.

نبوية أنوش

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة "نبوية" وشهرتها "أنوش" للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بغسيل الأموال بعد حصولها على تلك الأموال بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو الخادشة للحياء التي قامت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، ومحاولة إصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية.

ما حكم المحكمه على التيك توكر أنوش؟

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، بمعاقبة البلوجر "نبوية أنوش" بمنعها من التصرف في أموالها بتهمة غسيل الأموال.

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