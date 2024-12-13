عالجي تساقط شعرك ب8 وصفات مختلفة من الطبيعة.. تعرفي عليها

الشعر هو تاج الرأس وبشكل خاص للمرأة و تبذل النساء الكثير لابقاءه ناعما وغني بالصحة والحيوية لكن تتفاقم المشكلة عندما تبدأ بملاحظة التساقط سواء على وسادتك او اثناء الاستحمام او فقط مع التمشيط بالفرشاة او الاصابع ولحل تلك الازمة الكبيرة لدى كل النساء على وجه خاص يقدم لكي موقع الموجز في هذا التقرير 8 وصفات لعلاج تساقط الشعر بمكونات طبيعية بالكامل بحسب ما نشر من خلال موقع Boldsky

وصفات من الطبيعية للحد من تساقط الشعر

زيت جوز الهند : زيت جوز الهند من الزيوت المشهورة بفعاليتها في تعزيز صحة الشعر مهما كانت مشكلته سواء كانت من تساقط الشعر او تقصفه او ايضا الشعور الدائم بالحكة في فروة الشعر زيت جوز الهند هو الحل المثالي لها ويرجع الفضل في هذا لمحتواه من فيتامين E والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة ,والمعززة لنسبة الرطوبة في فروة الرأس وامداد بصيلات الشعر بالقوة للحد من تساقطه زيت الروزماري :ان لبضع قطرات فقط من هذا الزيت ربما يكون لها اثر سحري على شعرك اذ ان لزيت الروزماري القدرة على تخفيف اعراض الحكة الالتهابات في فروة الرأس المصابة

3. زيت الزيتون من اشهر الزيوت فيما يتعلق بوصفات العناية بالشعر ليس هذا فقط بل لها تاريخ عريض يرجع الى مايعادل ال 3000 عام وتعود هذه الشهرة والشعبية نتيجة لغناه بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة وجمال الشعر كخصائص الواقية والمخلصة من الفطريات العالقة بفروة الشعر بالاضافة الى غناه بالاحماض الدهنية المفيدة لصحة الشعر والذي يساهم وضعه من ربع الى ثلث الساعة على الفروة ثم شطفه الى الحد من الام الحكة في فروة الرأس والمشاكل الناجمة من تفصف الشعر كما انه معالج فعال لمشكلة الجفاف النابعة من الجلد

4. زيت بذور القرع :اكدت الدراسات على قدرة زيت الفرع على تعطيل نمو هرمون DHT الذي يعد العنصر الرئيسي وراء مشكلة الصلع الوراثي, بالاضافة الى مساهمته الفعالة في مد فروة الرأس بكل ما تحتاجه من عناصر غذائية يحتاجها والتي تعمل كمنشطة للبويصلات

5. عصير البصل : كشفت بعض الدراسات الطبية على فعالية عصير البصل في الحد من مشكلة تساقط الشعر , اذ ان البصل من الخضراوات الغنية بالكبريت المساهم فرفع معدل نمو الشعر و درجة كثافت

6. زيت عباد الشمس : من العناصر الغذائية التي يتضمنها زيت عباد الشمس هي حمض الاوليك الذي يعد مضاد حيوي قوي و واقي من الالتهابات وتعطيل عملية تكسر الشعر والحد من التساقط واسراع نموه من جديد

6. الشاي الاخضر : هذا المشروب له قدرة رائعة في الوقاية من الفطريات والالتهابات في الشعر بالاضافة الى اشتماله على عنصر الكاتيكين الذي له فدرة على علاج كل الاثار الناتجة من ذلك

7. زيت الجوجوبا :زيت الجوجوبا من الزيوت التي تتمتع بوفرة في فيتامينات B,C,E مع نسبة من النحاس والزنك المساهمة في علاج الشعر التالف ليصبخ صحي وحيوي اكثر

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