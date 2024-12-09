الجافة الأكثر شيوعًا.. أنواع قشرة الشعر وأسباب ظهورها في الرأس

تعتبر قشرة الشعر من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثير جدًا من الأشحاص حول العالم، ولعله ليس من المعلوم للجميع أن قشرة الشعر تختلف من شخص لآخر ويرجع ذلك لإختلاف نوع البشرة، وفي هذا السطور يستعرض "الموجز" أنواع قشرة الشعر.







ما هي قشرة الشعر؟



قشرة الشعر حالة تصيب فروة رأس الشخص، ويحدث فيها ما يعرف بـ تقشر خلايا الجلد الميتة الموجودة على فروة الرأس، وتظهر على شكل طبقة قشرية صفراء أو بيضاء.





أنواع قشرة الشعر





أول أنواع قشرة الشعر وأكثرها شيوعًا هي القشرة الجافة ويرجع سبب وجودها إلى جفاف فروة الرأس.





ما أسباب ظهور قشرة الشعر الجافة؟





هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي لظهور قشرة الرأس الجافة منها: الطقس البارد والجاف في فصل الشتاء، وغسل الشعر بالماء الساخن بشكل متكرر، استخدام بعض منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مادة الكبريتات.





القشرة الدهنية.. ما هي؟





القشرة الدهنية هي ثاني نوع من أنواع قشرة الشعر الأكثر شيوعًا وتحدث عندما تقوم الغدد الدهنية الموجودة تحت سطح الجلد بإنتاج ما يعرف بالزهم بشكل مفرط.





ما هو الزهم؟





ويعرف أطباء الجلدية الزهم بأنهمادة دهنية طبيعية تفيد في ترطيب البشرة وحمايتها، ولكنه يتحول لمشكلة عندما مع الأوساخ وخلايا الجلد الميتة ويسبب القشرة الدهنية.

ما هي القشرة الفطرية؟





القشرة الفطرية، هي ثالث أنواع قشرة الرأس وهي عدوى فطرية تصيب فروة الرأس، وسببها نوع من أنواع الفطريات الشائعة التي تسمى الملاسيزية الكروية، ورغم أن ما يعرف ب الملاسيزية الكروبة توجد بشكل طبيعي على الجلد ولكنها في بعض الحالات تنتشر وتتكاثر هذه الفطريات بسرعة كبيرة وتتسبّب باستجابة التهابية في البشرة.





قشرة إلتهاب الجلد الدهني



قشرة التهاب الجلد الدهني نوع آخر من أنواع القشور وتنتج عن التهاب الجلد الدهني وهي حالة جلدية التهابية مزمنة، تصيب أجزاء مختلفة جلد الأنسان والتي غالبًا تكون فروة الرأس.

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