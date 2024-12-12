أسعار كراتين رمضان 2025 في منافذ التموين.. تبدأ من 400 جنيه

أعلنت وزارة التموين عن طرح 3 نماذج من كراتين رمضان 2025 بأسعار تنافسية، تحتوي على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات الأسر المصرية في مختلف المحافظات، في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفي العبء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار كراتين رمضان 2025 في منافذ التموين

النموذج الأول: كرتونة بسعر 400 جنيه

تحتوي على 11 سلعة أساسية، وتضم:

2 كيلو أرز

2 كيلو سكر

كيلو مكرونة

كيلو دقيق

فول معبأ 500 جرام

عدس 500 جرام

كيلو شعرية

نصف كيلو لوبيا

2 عبوة صلصة (300 جرام لكل واحدة)

2 زجاجة زيت خليط (800 مل لكل واحدة)

2 كيس ملح (300 جرام لكل واحد)

النموذج الثاني: كرتونة بسعر 500 جنيه

تحتوي على 13 سلعة أساسية متنوعة، وهي:

2 كيلو أرز

2 كيلو سكر

كيلو مكرونة

6 عبوات شاي (40 جرام لكل واحدة)

2 عبوة صلصة (300 جرام لكل واحدة)

كيلو دقيق

فول معبأ 500 جرام

نصف كيلو عدس

نصف كيلو لوبيا

3 زجاجات زيت خليط (800 مل لكل واحدة)

عبوة فول مدمس هارفست (400 جرام)

2 عبوة سمنة كهرمانة (400 جرام لكل واحدة)

النموذج الثالث: كرتونة بسعر 800 جنيه

تحتوي على 12 سلعة بكمية كبيرة لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان، وهي:

كراتين رمضان

5 كيلو أرز

5 كيلو مكرونة

3 كيلو شعرية

5 كيلو سكر

4 عبوات صلصة

2 كيلو دقيق

فول معبأ 500 جرام

1 عبوة صلصة (300 جرام)

1.5 كيلو سمنة الهانم

3 عبوات شاي

3 زجاجات زيت خليط (800 مل لكل واحدة)

1 عبوة ملح (300 جرام)

تأتي هذه الخطوة من وزارة التموين في إطار دعم الأسر المصرية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بارتفاع الأسعار. كما تسعى الوزارة من خلال طرح كراتين رمضان إلى توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، مع ضمان توافرها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع في جميع المحافظات.

وأكدت الوزارة أن كراتين رمضان 2025 ستكون متاحة بشكل موسع في منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين مع اقتراب شهر رمضان، بما يضمن توفير كافة السلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون في هذا الموسم.

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