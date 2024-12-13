جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 16

يترقب عشاق الكرة الجميلة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ 16 من البطولة وستجري منافسات هذه الجولة علي مدار أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري و ستكون البداية بمباراة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام في الخامسة مساء السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه حيث يحتل فريق تشيلسي مركز الوصيف برصيد 31 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإنجليزي

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات الجولة الـ 16 للبريميرليج ويأتي كالأتي..

مباريات السبت 14 ديسمبر

إيفرتون ضد أرسنال - 5 مساء

ليفربول ضد فولهام - 5 مساء

ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

إبسويتش تاون ضد وولفرهامبتون - 5 مساء

أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست - 7:30 مساء

مباريات الأحد 15 ديسمبر

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساء

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء

تشيلسي ضد برينتفورد - 9 مساء

توتنهام ضد ساوثهامبتون - 9 مساء

مباريات الاثنين 16 ديسمبر

وست هام ضد بورنموث -10 مساء

الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات الجولة الـ16ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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