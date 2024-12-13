1120 مخالفة خلال 24 ساعة.. حملات مرورية مكثفة في القاهرة والجيزة

حملات مرورية مكثفة في القاهرة والجيزة.. قامت الإدارة العامة للمرور بعدداً من الحملات المرورية بالتعاون مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، لتحقق من الانضباط وتطبيق قوانين المرور على سائقي السيارات وضبط المخالفات.

نتائج حملات ضبط المخالفات المرورية في مصر 2024

أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط العديد من المخالفات، منها 1120 مخالفة تجاوز السرعة، و96 مخالفة سير بدون تراخيص (قيادة وتسيير), وضبط 40 دراجة نارية مخالفة، 89 مخالفة موقف عشوائي، و119 مخالفة تتعلق بشروط الترخيص, وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

زيادة التواجد المروري في شوارع القاهرة

وزادت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها في الشوارع والميادين الرئيسية، وقامت بنشر حملات مرورية على المحاور لتسهيل حركة المرور وإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق سير السيارات, وتركزت هذه الحملات في شوارع العاصمة لتسهيل وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

تكثيف الحملات المرورية في الجيزة والطرق السريعة

شنت إدارة المرور حملات مرورية في مناطق متفرقة من الجيزة لرصد المخالفات المرورية، خاصة تلك المتعلقة بالسير عكس الاتجاه أو الانتظار في أماكن غير مخصصة, وكثفت من الحملات على الطرق السريعة لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات وضمان سلامة الجميع على الطريق.

حملات مرورية مكثفة في القاهرة والجيزة

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت

أتاحت الإدارة العامة للمرور للسائقين خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور ودفعها أونلاين عبر موقعها الرسمي, لتسهيل متابعة الوضع القانوني لمركباتهم.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة:

حملات مرورية مكثفة في القاهرة والجيزة

الدخول إلى موقع النيابة العامة “اضغط هنا”.

اختيار "الاستعلامات" ثم الضغط على "استمرار".

اختيار "مخالفات رخص المركبات".

إدخال رقم رخصة القيادة ورقم السيارة في المربعات المخصصة.

الضغط على "إجمالي المخالفات" لعرض التفاصيل.

ستظهر لك قيمة مخالفات المرور كاملة.

وفي سياق آخر, أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، خاصة مع ظهور الشبورة على الطرق الرابطة بين المحافظات, وأغلقت بعض المحاور لتفادي الحوادث، وتم متابعة البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

و قامت الإدارة العامة للمرور بمراقبة حركة السيارات عبر الكاميرات ونشر الأوناش لرفع أي معوقات مرورية ويمكن للسائقين الاتصال بسيارات الإغاثة في حال تعرضوا لحوادث أو أعطال على الطرق عبر الرقم 01221110000.

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