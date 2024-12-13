انتخابات جديدة لاتحاد كرة اليد اليوم.. فرصة للتغيير والتطوير

كرة اليد.. تنعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد اليوم الجمعة في مقر الاتحادات بمدينة نصر، حيث سيتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولىمسؤولية إدارة الاتحاد المصري لمدة أربع سنوات مقبلة.

يمثل هذا الاجتماع فرصة حيوية للأندية والفرق الرياضية لتحديد مستقبل لعبة كرة اليد في مصر وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل انتخابات اتحاد كرة اليد.

موعد ومكان انتخابات كرة اليد اليوم



ومن المقرر أن تبدأ انتخابات كرة اليد في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك داخل القاعة الرئيسية للجنة الأولمبية، هذه الانتخابات تأتي في وقت حساس حيث يحتاج اتحاد كرة اليد إلى قيادة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز مستوى اللعبة على الصعيدين المحلي والدولي.





قائمة المرشحين على جميع المناصب لكرة اليد



تشهد الانتخابات منافسة قوية على جميع المناصب، حيث تشمل قائمة المرشحين الأسماء التالية:

- الرئاسة: محمد الأمين، خالد فتحي، هادي فهمي

- نائب الرئيس: خالد ديوان، ياسر الرملي، جابر علي

- أمين الصندوق: عمرو صلاح، نبيل خشبة

- العضوية: أحمد محمد، خالد السيد، عمرو الشناوي، رفعت علي، محمد سعيد، حاتم خميس، مجدي محمد، عمرو فتحي، عمر شوقي، عمروالعدل، محمد فتحي، جمال جودة، عبير عقيل، تامر العناني، وليد منير، محمد خليل، حسناء معوض، محمد جمال، حسنين شرف الدين، هشاممحمد، آمال عبد العاطي، أكرم أبو ريدة.





هيكل مجلس الإدارة



ووفقاً للائحة، لابد أن يتكون مجلس إدارة اتحاد كرة اليد من رئيس ونائب وأمين صندوق، بالإضافة إلى ستة أعضاء، بما في ذلك سيدة واحدة على الأقل.

هذا التشكيل يعكس التزام الاتحاد بتعزيز المشاركة النسائية في مجال الرياضة، مما يبشر بمستقبل أكثر تنوعاً وشمولية.

تطلعات الأندية لنتائج هذه الانتخابات



تتطلع الأندية إلى نتائج هذه الانتخابات، آملةً في اختيار قيادة جديدة تكون قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة في كرة اليد المصرية، وتعزيز مكانتهاعلى الساحة الدولية العالمية.

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