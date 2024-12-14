اعرف مواعيد الصلاة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 بمحافظات مصر

الصلاة عماد الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، ولذلك يحرص المسلمين المتمسكين بشرع الله وسنة رسوله على أداء الصلوات في أوقاتها، وفي هذا الصدد يستعرض الموجز في السطور التالية مواعيد الصلاة في محافظات مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2014.

الصلاة هي أحد أهم أركان الإسلام الخمس، لذا يجب علينا كمسلمين عدم تركها، وإليك مواعيد الصلاة في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة

مواعيد الصلاة ليوم الأحد 14 ديسمبر 2024 في القاهرة هي كالتالي:

الفجر: 5:10 صباحًا.

الشروق: 6:42 صباحًا.

الظهر: 11:49 صباحًا.

العصر: 2:38 مساءً.

المغرب: 4:56 مساءً.

العشاء: 6:19 مساءً.

مواعيد الصلاة التي قدمتها لمحافظة الإسكندرية يوم السبت 14 ديسمبر 2024:

الفجر: 5:17 صباحًا.

الشروق: 6:51 صباحًا.

الظهر: 11:55 صباحًا.

العصر: 2:41 مساءً.

المغرب: 5:00 مساءً.

العشاء: 6:24 مساءً.

مواقيت الصلاة ليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في محافظة أسيوط هي كالتالي:

الفجر: 5:08 صباحًا.

الشروق: 6:38 صباحًا.

الظهر: 11:51 صباحًا.

العصر: 2:45 مساءً.

المغرب: 5:04 مساءً.

العشاء: 6:25 مساءً.

مواقيت الصلاة ليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في محافظة أسوان هي كالتالي:

الفجر: 5:32 صباحًا.

الشروق: 6:59 صباحًا.

الظهر: 12:19 ظهرًا.

العصر: 3:19 مساءً.

المغرب: 5:39 مساءً،

والعشاء: 6:58 مساءً.

مواقيت الصلاة التقريبية للجيزة يوم السبت 14 ديسمبر 2024:

الفجر: حوالي الساعة 5:12 صباحًا.

الشروق: حوالي الساعة 6:45 صباحًا.

الظهر: حوالي الساعة 11:51 صباحًا.

العصر: حوالي الساعة 2:39 مساءً.

المغرب: حوالي الساعة 4:57 مساءً.

العشاء: حوالي الساعة 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة ليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في محافظة الإسماعيلية هي كالتالي: الفجر: 5:07 صباحًا، الشروق: 6:40 صباحًا، الظهر: 11:46 صباحًا، العصر: 2:33 مساءً، المغرب: 4:51 مساءً، والعشاء: 6:15 مساءً.

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