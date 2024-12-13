بهاء سلطان وأحمد سعد يُحييان حفلاً غنائياً بالكويت اليوم

تفاصيل حفل بهاء سلطان وأحمد سعد..يجتمع الفنانان بهاء سلطان وأحمد سعد اليوم الجمعة في دولة الكويت لإحياء حفل غنائي مميز، ويُقدم النجمان خلال الحفل مجموعة مختارة من أشهر أغانيهما المحببة لدى الجمهور العربي، يندرج هذا الحفل ضمن سلسلة حفلات ينظمها نجوم الطرب والغناء في دول عربية مختلفة، ويستعرض الموجز تفاصيل الحفل.

بهاء سلطان والأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان"



قدّم النجم بهاء سلطان الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان"، الذي يضم بطولته النجمين منة شلبي وأحمد داود، وأخرجه هبة يسري، الأغنية، التي تحمل اسم "أنا من غيرك"، جاءت من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.



ظهرت الأغنية في خلفية التريلر الرسمي للفيلم، والذي يدور حول قصة حب قوية تجمع بين بطلي العمل.

مسيرة بهاء سلطان الفنية



يُعتبر بهاء سلطان من أبرز المطربين في مصر والوطن العربي، يتميز بصوت فريد وأسلوب خاص يجعله منفرداً على الساحة الغنائية، واستطاع بفضل شخصيته المميزة وأغانيه المحبوبة أن يحصد مكانة خاصة في قلوب الجماهير.

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