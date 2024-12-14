سارة نخلة تنتقد هادي الباجوري:مين سمحلك تقول كدة؟

أثارت الإعلامية والفنانة سارة نخلة الجدل بانتقادها اللاذع لتصريحات المخرج هادي الباجوري خلال برنامجها "آخر اليوم" المذاع على قناة "هي" جاءت تصريحات الباجوري التي وصف فيها القبلة في الأفلام بأنها "مش عيب"، لتثير موجة واسعة من الجدل، حيث وصفتها نخلة بأنها انتهاك واضح للقيم والمبادئ الراسخة في المجتمع.

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القيم مش وجهة نظر

قالت سارة نخلة في حديثها: "إزاي تستهين بالقيم والمبادئ اللي مجتمع كامل متربي عليها بالشكل ده؟ يعني حضرتك شايف إن تعليم ولادنا إن البوسة بين اتنين مش متجوزين حاجة عادية؟"، مؤكدة أن هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد رأي، بل هو تعدي على أخلاقيات المجتمع.

وأضافت: "السينما النظيفة مش شعار فارغ، هي رسالة بتقدم فن يحترم عقول الناس ومشاعرهم لما تقول مبتستحماش يعني؟ ده كلام مستفز وتجاوز غير مقبول للقيم اللي كلنا تربينا عليها."

حرية الإبداع بين الحدود والقيم

أشارت نخلة إلى ضرورة التوازن بين حرية التعبير واحترام التقاليد المجتمعية، مؤكدة أن الفن أداة تأثير قوية ويجب أن يحمل رسالة إيجابية وقالت: "حرية التعبير عمرها ما كانت مبرر للإساءة أو الاستفزاز لما تيجي تقول ليه نعلم أولادنا إن البوسة عيب؟، أنت بتتكلم عن حرية هدم القيم مش الإبداع."

رسالة مباشرة لهادي الباجوري

اختتمت سارة حديثها بتوجيه رسالة قوية لهادي الباجوري قائلة: "يا أستاذ هادي، لو عندك مشكلة مع قيم مجتمعك، محدش أجبرك تلتزم بيها، لكن ماينفعش تطلع تهاجمها بالشكل ده اللي قلته مش رأي، ده استخفاف مرفوض بعاداتنا وتقاليدنا."

تصعيد إعلامي ومجتمعي

تصريحات المخرج هادي الباجوري الأخيرة حول "البوسة في الأفلام ليست عيباً" أشعلت موجة من الانتقادات الحادة على المستويين الإعلامي والجماهيري، حيث اعتبرها الكثيرون استفزازاً للقيم والتقاليد الراسخة في المجتمع.

وتأتي مداخلة الإعلامية والفنانة سارة نخلة ضمن سلسلة من الردود الغاضبة التي عبرت عن رفض واضح لهذه الآراء التي وصفها البعض بأنها تتعدى حدود حرية التعبير إلى المساس المباشر بالعادات والأخلاقيات التي تشكل هوية المجتمع.

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