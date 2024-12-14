حكايات دريد لحام من كاسك يا وطن وحتى سوريا الجديدة

تصدر اسم الفنان السوري دريد لحام تريند جوجل، بعد تصريحاته الأخيرة عن سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد بأيام، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

تصريحات دريد لحام

يرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، وجه الفنان السوري دريد لحام، رسالة مؤثرة للسوريين دعاهم فيها إلى الوحدة الوطنية والحفاظ على وطنهم، واستهل لحام قائلاً: "عاشت سوريا حرة أبية، مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة"، في إشارة إلى التغيرات السياسية الكبيرة التي تمر بها البلاد.

دريد لحام

وشدد دريد لحام في كلمته على أهمية التضامن، قائلاً:"لحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى إيد واحدة، بكل طوائفنا و انتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغني متل ما كنا نفعل ونحنا أطفال موطني موطني"، وأوضح في ختام الفيديو أن هذه الرسالة هي البيان الوحيد الصادر عنه في هذه المرحلة.

احتوى الفيديو أيضاً على مشاهد من مسرحية "كاسك يا وطن"، العمل الذي قدمه دريد لحام في عام 1978 وحقق نجاحاً باهراً، وكأنها دعوة لاستعادة القيم الوطنية التي مثلتها المسرحية في ذلك الوقت.

ابرز تصريحات دريد لحام

تأتي تصريحات دريد لحام في ظل ظروف سياسية وعسكرية غير مسبوقة، حيث تمكنت "هيئة تحرير الشام" من قيادة فصائل مسلحة في حملة مفاجئة أحرزت تقدماً ملحوظاً في المدن السورية، مما أدى إلى انسحاب الجيش، ومع وصول الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق، اضطر بشار الأسد إلى مغادرة البلاد متجهاً إلى موسكو.

دريد لحام، عرف بتأييده المعلن للرئيس السابق بشار الأسد،وهذا وضعه في مرمى النقد بسبب مواقفه السياسية، والتي عبر عنها في عدة مناسبات، حيث اعتبر أن الأسد كان يسعى لحماية الشعب وتوفير الأمن، وهو ما أثار الجدل ووضعه جنباً إلى جنب مع فنانين آخرين مثل رغدة، ممن تعرضوا لهجوم مماثل.

في تصريحات سابقة، تحدث لحام عن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على الفن والأسر السورية التي عانت لأكثر من عقد من الزمن، وقال بأسى:"ما يعرض عليّ اليوم من أعمال لا يليق بي، وأرى أن مستقبلي بات وراء ظهري، فقد كنت أحب تجسيد قصص فنية تتعلق بالأطفال لأنها تعني رعاية المستقبل. لكن الآن، لم أعد أقدر على فعل ذلك".

كما كشف لحام عن معاناته مع الأوضاع الاقتصادية في سوريا قائلاً:"معاشي الشهري هو 190 ألف ليرة، وهذا يكفي لشراء عبوتين غاز أو تناول العشاء في مطعم من فئة 3 نجوم، لكنه لا يناسب أي إنسان في ظل الظروف الحالية. الحمد لله لدي مصادر دخل أخرى أعيش منها برفاهية، لكنني أتساءل كيف يمكن للآخرين أن يعيشوا بـ18 دولاراً فقط في الشهر؟".

دريد لحام

معلومات عن دريد لحام

دريد لحام، تم اختياره سابقاً سفيراً للنوايا الحسنة، استقال من هذا المنصب بسبب مواقفه السياسية المعارضة للولايات المتحدة.

بدأت حياة دريد لحام بميل واضح نحو التدريس، خاصة في مجال الكيمياء، لكنه تخلى عن مهنة التدريس بشكل مفاجئ ليكرس حياته للفن، انطلقت مسيرته الفنية عام 1960 من التلفزيون السوري، حيث شكل ثنائياً شهيراً مع الفنان نهاد قلعي، وقدما معاً سلسلة من الأعمال التي جعلت شخصية "غوار الطوشة" جزءاً لا يتجزأ من ذاكرة الجمهور، غوار لم يكن مجرد شخصية كوميدية، بل رمزاً للمواطن البسيط الذي يكافح للبقاء، وهو ما جسده لحام ببراعة في مسرحيات مثل"كاسك يا وطن"، "ضيعة تشرين"، وفي أفلام مثل "الآباء الصغار" الذي شاركته فيه الفنانة حنان ترك.

تميز مشوار لحام الفني أيضاً بإبداعه في الكتابة والإخراج، حيث شارك في تقديم أعمال بارزة مثل فيلم "الحدود"، ومسرحيات مثل"صح النوم"، "غربة"، "شقائق النعمان" و"عودة غوار".

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