ليلى عبداللطيف صاحبة المفاجأة.. هل توقع عرافون سقوط بشار الأسد منذ فترة؟

بشار الأسد.. تثير دائمًا ومنذ قديم الأزل توقعات العرافين الجدل بين الناس، ولعل آخرها ما أدلى به بعضهم بشأن الرئيس السوريبشار الأسد الذي غادر منصبه منذ أيام عقب دخول فصائل من المعارضة قلب دمشق، وفي هذا الصدد يستعرض "الموجز"، آراء بعض العرافين، والتي كانت أولها بفشل ما نجمت به العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف.





ليلى عبداللطيف

فشل توقعات ليلى عبداللطيف بشأن سقوط الأسد





كانت توقعات العرافة ليلى عبداللطيف بشأن نجاح الرئيس بشار الأسد في التصدي للتحديات التي تواجه غير ناحجة بالمرة وغير موفقة، مما جعل توقعاتها الفاشلة تنال الكثير من تعليقات رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



فقد قالت عبداللطيف في توقعات سابقة لها بأن بشار الأسد سيواجه العديد من التحديات ولكنه سينجح في إنقاذ بلاده، مشيرة إلى أن الرئيس السوري سيظل الممثل الشرعي الوحيد للسوريين في المحافل الدولية".





العراف: بشار الأسد مش هيكمل





وعلى النقيض جاءت توقعات العراف محمد صبحي قريبة لما شهدته سوريا بعد ترك بشار لمقاليض الحكم وذلك بهد تصريحاته بأن سوريا ستصبح بلا بشار، وقال صبحي: "سوريا المواضيع بتاعتها غامضة، وبشار الأسد مش هيكمل.



وفي السياق ذاته نجحت توقعات العراف اللبناني ميشال حايك بشأن سقوط بشار الأسد، وذلك في مقطع فيديو تداول مؤخرًا على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي.



توقعات العرافين لمصير بشار الأسد



ويستعرض الموجز في السطور التالية بعض من توقعات حايك بشأن النظام السوري:



_ ما سيحدث في الجولان ليس جولات ومفاوضات، بل سيكون سيناريوات حقيقية.



- تغيير كبير واستنثائي بوضع "قسد" (قوات سوريا الديموقراطية).



- أحداث جديدة ستكون في الحكومة السورية المقبلة.



- المشهد في إدلب يشتعل.



- مرحلة تغيير واسعة تقلب الأوضاع وتباعد تدريجي بين سوريا وإيران.



- خطر كبير يحوم حول عائلة الأسد في سوريا.



- النظام السوري يُغيّر نظامه.



- الجيش السوري أمام امتحان عسير.



- خروج مساجين من السجون السورية بطريقة مفاجئة.



- تعديل مهام في الفرقة الرابعة ورئيسها ماهر الأسد.



- معركة وقضية بشعلها العلم السوري.



- مشاهد في شوارع سوريا تشبة أحداص 2011.



- وجه جديد يتمتّع بملامح من بن لادن والبغدادي.

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