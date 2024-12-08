أين ذهب بشار الأسد؟.. طائرة مخفية وتقارير أمريكية

أُعلن اليوم الأحد عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد رسمياً، حيث أكدت الفصائل المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق، بينما اختفى الأسد من المشهد، ومع تأكيد رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، أن مكان تواجد الأسد ووزير دفاعه غير معروف منذ ليلة السبت، تصاعدت التكهنات حول وجهته الجديدة.

ويرصد الموجز اخر تطورات الأحداث بسوريا وهروب بشار الأسد

أين ذهب بشار الأسد.. طائرة غامضة تختفي عن الرادار



وفقاً لبيانات موقع "فلايت رادار"، أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية، يُعتقد أن الأسد كان على متنها، من مطار دمشق صباح الأحد، وأظهرت البيانات أن الطائرة اتجهت بداية نحو منطقة الساحل السوري قبل أن تستدير فجأة وتطير في الاتجاه المعاكس، وبعد دقائق قليلة، اختفت الطائرة عن خريطة التتبع، مما زاد من غموض الموقف.

مصادر عسكرية تؤكد مغادرة الأسد دمشق



نقلت وكالة "رويترز" عن ضابطين في الجيش السوري، تأكيدهما أن الأسد غادر العاصمة دمشق على متن الطائرة، دون الإفصاح عن وجهته. وأوضحا أن مغادرته جاءت في ظل سيطرة الفصائل المسلحة على أجزاء كبيرة من العاصمة.

تقارير متضاربة حول موقع الأسد



أشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى عدم التأكد من مغادرة الأسد الأراضي السورية، بينما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الأسد قد يكون تحت الحماية الروسية، سواء في سوريا أو في روسيا.

من ناحية أخرى، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، أن الأسد غادر دمشق منتصف الليل متوجهاً إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وأضاف التقرير أنه يعتزم السفر إلى موسكو، لكنه لم يغادر الأراضي السورية بعد، حسب المعلومات المتوفرة.

بشار الأسد

اين ذهب بشار الأسد؟ .. روسيا بين الدعم والمصير المجهول



تشير التقديرات إلى أن روسيا تلعب دوراً محورياً في حماية الأسد، سواء من خلال إبقائه في سوريا أو تسهيل انتقاله إلى الخارج، وبهذا يبقى مصير الأسد غامضاً، وسط تطورات متسارعة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في سوريا بشكل جذري.

سقوط نظام الأسد.. بداية جديدة أم فوضى قادمة؟

مع الإعلان عن سقوط النظام السوري رسمياً، تتجه الأنظار نحو مستقبل البلاد في ظل الانهيار السريع للسلطة المركزية، ويبقى السؤال الأهم: هل سيعود الأسد إلى الواجهة بدعم خارجي، أم أن سوريا تدخل حقبة جديدة من دون حكمه؟.

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