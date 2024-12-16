موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عشاق الريدز، يترقبون بشدة مباراة ليفربول ضد توتنهام ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

تعادل فريق ليفربول في الجولة الأخيرة أمام فولهام مما ضيق الفارق بينه وبين تشيلسي الوصيف إلي نقطتين فقط حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بينما يحتل تشيلسي مركز الوصيف برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

تنطلق قمة ليفربول ضد ايفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

نادي ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام



حراسة المرمى: كيليهير.



خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.



وسط الميدان: جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.



خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. فولهام، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 18 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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