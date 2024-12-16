تعرف على طريقة الإستعلام عن قرار العلاج على نفقة الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطتها لتوسيع نطاق إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا يشملهم التأمين الصحي، مؤكدة على رقمنة كافة الخدمات المتعلقة بـ قرارالعلاج على نفقة الدولة لتسهيل الإجراءات.

رقمنة خدمات العلاج على نفقة الدولة

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأنه تم إصدار 9.7 مليون قرار العلاج على نفقة الدولة لنحو 3.9 مليون مريض بتكلفة تقدر بحوالي 46 مليار جنيه.

كما أشار إلى أن عدد المرضى الذين تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديوكونفرانس بلغ 17,209 مريض، ما يتيح لهم الحصول على الرعاية الطبية دون الحاجة للحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية.

وزارة الصحة

موقع إلكتروني لخدمة المواطنين على مدار الساعة

وأوضح عبد الغفار أنه تم إطلاق موقع إلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يتيح للمواطنين تقديم طلبات الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال هذا الموقع، يمكنهم متابعة حالة طلباتهم المتعلقة بـ قرار العلاج على نفقة الدولة ومعرفة مراحله المختلفة، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات المتاحة.

إطلاق المنظومة الإلكترونية بكفاءة عالية

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المنظومة الإلكترونية قد بدأت عملها الفعلي بنجاح، حيث تم الكشف على 1,098,402 مواطن، بينما تم مناظرة 294,505 شخص أمام اللجان الطبية المتخصصة.

ويقدم الموجز، إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في السطور التالية..

إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

من جانبه، تحدث الدكتور بيتر وجيه، مدير قطاع الطب العلاجي، عن خطوات الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، حيث تبدأ الإجراءات من التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم يتم تحضير تقرير اللجنة الثلاثية.

بعد ذلك، تُسجل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، ويتضمن ذلك صورة البطاقة الشخصية والتقارير الطبية الحديثة، ويتم بعدها إصدار القرار إلكترونيًا وإبلاغ المريض برسالة نصية على هاتفه المحمول، شريطة ألا يكون المريض مشمولًا بنظام التأمين الصحي.

تسريع إجراءات الكشف الطبي لذوي الإعاقة

وأكد الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات الكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم بأسرع وقت ممكن.

حرص الوزارة على تطوير الخدمات الطبية

واختتم الدكتور عبد الغفار تصريحاته، بالتأكيد على التزام وزارة الصحة والسكان بتطوير وتحسين الإجراءات الطبية بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات وتوفير كل وسائل الدعم للمواطنين، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن قرار العلاج على نفقة الدولة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي، وكذلك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

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