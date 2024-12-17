جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في كأس إيطاليا وهولندا

تشهد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها كأس إيطاليا وهولندا .

ويستضيف فريق يوفنتوس نظيره نادي كالياري ضمن فعاليات دور الـ32 من بطولة كأس إيطاليا على ملعب "أليانز أرينا" في تورينو".

وسيواجه فريق بي إس في إيندهوفن نظيره كونينكليك في بطولة كأس هولندا كما يلتقي فريق قونيا سبور أمام خصمه كركابي سبور في بطولة كأس تركيا.

وتنتظر الجماهير مواجهة نارية تجمع بين الفريق الكروي الأول بـ نادي بيراميدز أمام فريق الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًا اليوناني بابا فاسيلو بـ كأس الرابطة المحترفة.



ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يوفنتوس X كالياري – الساعة 10 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم بـ كأس هولندا

بي إس في آيندهوفن X كونينكليك – الساعة 7:45 مساء beIN Sports HD

إف سي إيندهوفن X إكسيلسيور – الساعة 9 مساء beIN Sports HD

آر كي سي فالفيك X كامبور – الساعة 9 مساء beIN Sports HD

كويك بويز X فورتانا سيتارد – الساعة 9 مساء beIN Sports HD

ماستريخت X فينورد روتردام – الساعة 9 مساء beIN Sports HD

مواعيد مباريات اليوم بـ كأس تركيا

ايوبسبور X اتيميسجوت – الساعة 12 ظهرا beIN Sports HD

قونيا سبور X كركابي سبور – الساعة 2:30 ظهرا beIN Sports HD

تشايكور ريزا سبور X فان سبور – الساعة 5 مساء beIN Sports HD

ألانيا سبور X آميد – الساعة 7:30 مساء beIN Sports HD

مواعيد مباريات اليوم بـ كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

بيراميدز X الاتحاد السكندري – الساعة 7 مساء على قناة on sport



مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة

شباب الأهلي X الوصل – الساعة 5:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

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