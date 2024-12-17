منتخب الاسكواش يعود اليوم من هونغ كونغ بعد تحقيق إنجاز عالمي

يعود اليوم الثلاثاء، منتخب الاسكواش الوطني، رجالًا وسيدات، إلى القاهرة، برئاسة آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري، بعد أن حققوا لقب بطولة كأس العالم للفرق التي أقيمت في هونغ كونغ، خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد هيمنة فراعنة الاسكواش على اللعبة في المنافسات الفردية والجماعية ويعرض لكم الموجز في السطور التالية كل ما حدث في هذه البطولة.

نجاح منتخب الرجال



وتوج منتخب مصر الأول لرجال الاسكواش بلقب البطولة للمرة السابعة في تاريخه، بعد انتصاره على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراةالنهائية.

ومثل منتخب الرجال في هذه البطولة كل من:

- علي فرج، المصنف الأول عالميًا

- مصطفى عسل، المصنف الثاني

- مازن هشام، المصنف الخامس

- كريم عبد الجواد، المصنف السابع

نجاح منتخب الاسكواش للسيدات

حقق المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش لقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بنفس النتيجة 2-0 فيالمباراة النهائية.

ومثل المنتخب في البطولة أربع لاعبات بارزات هن:

- نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا

- هناء الحمامي، المصنفة الثالثة

- روان العربي، المصنفة السابعة

- أمينة عرفي، المصنفة الثامنة



سيدات منتخب الاسكواش

إنجاز منتخب مصر لرجال الاسكواش



مع هذا الإنجاز، رفع منتخب مصر لرجال الاسكواش رصيده إلى 7 ألقاب، مما يجعله في المركز الثاني بقائمة أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب، بفارقلقب واحد عن الصدارة.

ويتصدر المنتخب الأسترالي القائمة برصيد 8 بطولات، بينما يمتلك المنتخب الباكستاني 6 ألقاب.

وجاءت ألقاب المنتخب المصري في مواسم مختلفة، بدءًا من 1999 في القاهرة، مرورًا بـ 2009 في الدنمارك، و2011 في ألمانيا، و2017 فيفرنسا، و2019 في الولايات المتحدة الأمريكية، وصولًا إلى 2023 في نيوزيلندا، و2024 في هونغ كونغ.

إنجازات المنتخب الوطني لسيدات الاسكواش



أما المنتخب الوطني لسيدات الاسكواش، فقد رفع رصيده من الميداليات الذهبية إلى 6 ذهبيات، حيث كان أول تتويج له في نسخة 2008 التيأقيمت بالقاهرة.

تلاه الفوز في 2012 في فرنسا، ثم أضافت اللاعبات اللقبين الثالث والرابع في نسختين متتاليتين عامي 2016 و2018.

كما حصل المنتخب على لقبه الخامس في البطولة التي أقيمت بالقاهرة، قبل أن يحقق اللقب الأخير في هونغ كونغ، ليصل إجمالي الألقاب إلى 6 كؤوس ذهبية.

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