نوران جوهر تتوج ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش

نجحت نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا في رياضة الاسكواش، في التتويج ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، التي أقيمت في نادي هونج كونج خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر 2024.

وجاءت البطولة التي شهدت مشاركة نخبة من اللاعبين، بما في ذلك جوائز مالية تصل إلى 190 ألف دولار لكل من فئتي الرجال والسيدات، بمثابة حدث رياضي بارز في عالم الاسكواش.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل اللقاء الناري بين نوران جوهر ونور الشربيني وتفاصيل البطولة المقامة بنادي هونج كونج.

تفاصيل المباراة النهائية

في النهائي، واجهت نوران جوهر مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً، في مباراة مثيرة حسمتها جوهر لصالحها بنتيجة 3-1 بعد مباراة استمرت 55 دقيقة.

وكانت نتائج الأشواط كالتالي: 6-11، 11-5، 11-9، 11-9. بهذا الانتصار، ستتصدر نوران جوهر التصنيف العالمي للسيدات، الذي سيصدر غدًا الاثنين عن رابطة محترفي الاسكواش.

نوران جوهر

منافسات الرجال تتواصل بحماسة

أما في منافسات الرجال، فيترقب الجميع اللقاء المرتقب بين علي فرج، المصنف الأول عالمياً، ومصطفى عسل، المصنف الثاني، في منافسة قوية على المركز الأول في التصنيف العالمي.

هذه المواجهة التي تثير اهتمام الجماهير ستضع أحد اللاعبين في صدارة العالم، مما يضيف إثارة أكبر إلى البطولة.

مشاركة قوية من اللاعبين المصريين

وتعتبر بطولة هونج كونج المفتوحة فرصة هامة للاعبين المصريين الذين سيطروا على منافسات الاسكواش على مر السنوات، حيث يشارك في البطولة 20 لاعبًا ولاعبة من مصر.

في فئة السيدات، يشارك 11 لاعبة مصرية، هن: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، ونوران جوهر.

بينما في فئة الرجال، يشارك تسعة لاعبين مصريين، هم: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.

التفوق المصري على الساحة العالمية

تستمر الهيمنة المصرية على رياضة الاسكواش في البطولات الكبرى، إذ لا زالت مصر تعتبر المورد الرئيسي لأفضل اللاعبين في هذه الرياضة.

ويواصل اللاعبون المصريون تحقيق النجاحات تلو الأخرى، وهو ما يعكس التفوق المستمر للمدارس التدريبية في مصر.

نوران جوهر

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