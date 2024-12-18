موعد شروق الشمس اليوم الأربعاء 18-12-2024.. ابدأ يومك ببركة الطاعة

يبحث العديد من الناس عن موعد شروق الشمس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في يومهم، بالإضافة إلى وقت الثلث الأخير من الليل الذي له أهمية كبيرة في العبادة، خاصة في الدعاء وصلاة التهجد.

موعد شروق الشمس اليوم

يختلف موعد شروق الشمس حسب الموقع الجغرافي والتاريخ. في معظم المدن المصرية، شروق الشمس اليوم يتراوح عادة بين الساعة 6:00 و6:30 صباحًا حسب توقيت القاهرة.

و ينصح الموجز، بالتحقق من الوقت الدقيق عبر تطبيقات الطقس المتخصصة أو المواقع الإلكترونية للحصول على الساعة المحددة في منطقتك.

موعد شروق الشمس اليوم

الثلث الأخير من الليل

الثلث الأخير من الليل هو الوقت الذي يبدأ بعد مرور ثلثي الليل حتى أذان الفجر، هذا الوقت يعتبر من أكثر الأوقات استجابة للدعاء، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "يَنزلُ رَبُّنا تباركَ وتعالى كُلَّ لَيلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنيا حِينَ يَبقى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرِ" (رواه البخاري).

في توقيت مصر، يتراوح وقت الثلث الأخير من الليل من الساعة 2:00 إلى 3:30 صباحًا تقريبًا، ولكن هذا يعتمد على توقيت أذان الفجر في منطقتك.

موعد شروق الشمس اليوم

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

صلاة الشروق هي سنة مؤكدة، ويبدأ وقتها بعد شروق الشمس مباشرة. يمكن أداء صلاة الشروق بعد الفجر بحوالي 10 إلى 15 دقيقة، حينما تصبح الشمس قد ارتفعت قليلًا عن الأفق، وذلك يختلف بحسب المنطقة.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

تبدأ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة من شروق الشمس. عادة ما تبدأ صلاة الضحى في الساعة 6:30 إلى 7:00 صباحًا، حسب المنطقة والوقت الدقيق للشروق.

موعد شروق الشمس اليوم

هل يجوز الصلاة الفجر وقت الشروق؟

من الأفضل أداء صلاة الفجر في وقتها المحدد قبل شروق الشمس، لكن إذا فاتتك صلاة الفجر بسبب النوم أو ظروف أخرى، فلا يجوز تأخير الصلاة حتى وقت الشروق. قد تضر صلاة الفجر إذا تم تأديتها بعد شروق الشمس، حيث يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها المحدد.

موعد شروق الشمس اليوم

كلما كنت على دراية بالأوقات الشرعية، يمكنك تنظيم يومك بشكل أفضل لتؤدي عباداتك على أكمل وجه. يفضل استخدام التطبيقات المتخصصة أو المواقع الإلكترونية الموثوقة لمعرفة أوقات الصلاة في منطقتك بدقة، لكي تتمكن من أداء صلواتك في أوقاتها المحددة وتحقق الاستفادة الكاملة من الأوقات المباركة.

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