عادة شائعة قد تفقدك السمع.. ماذا يحدث لجسمك عند كتم العطس؟

ماذا يحدث لجسم الإنسان عند كتم العطس؟.. سؤال قد يطرح نفسه، وخاصة أن العطس هو رد فعل لا إرادي يقوم به جسم الإنسان لموادث مثيرة أو جسميات دقيقة، ورغم أن الأمر قد يبدو عاديًا ولكن هناك عادة قد ينتج عنها أضرار جسيمة وخاصة على حاسة السمع.

ماذا يحدث لجسمك عند كتم العطس؟

ويجيب الموجز عن سؤال ماذا يحدث لجسمك عند كتم العطس؟ في السطور التالية.

وفي هذا الصدد، يحذر الكثير من الخبراء والأطباء من كتم العطس وماذا يحدث للجسم عنده وما هي العادة التي قد تؤدي للعديد من المخاطر.

كتم العطس

لما نعطس؟

يحدث العطس لطرد المواد المثيرة للحساسية والجسيمات الدقيقة والمهيجات الأخرى من الأنف، فعندما تدخل مادة غريبة إلى الأنف، مثل الغبار، فإنها تهيج النهايات العصبية الحساسة الموجودة في بطانة الأنف.

هذه النهايات العصبية ترسل إشارات عصبية إلى الدماغ، الذي بدوره يصدر أوامر بتنشيط عضلات التنفس والصدر والحنجرة.

عملية العطس قد يعتقد البعض بساطتها ولكنها تتضمن سلسلة معقدة من الأحداث الفسيولوجية.

ما الذي يحدث عند عطس الإنسان؟

يحدث العديد من الحركات اللا إرادية عند العطس أولهما الاستنشاق العميق: حيث يأخذ الشخص نفسًا عميقًا لملء الرئتين بالهواء، ثم يحدث انقباض العضلات حيث تنقبض عضلات الصدر بقوة، مما يدفع الهواء المحتوي على المادة المهيجة بقوة من خلال الأنف والفم.

ويتبه ذلك إغلاق الحلق حيث يلتصق اللسان بسقف الفم، وتغلق الحنجرة جزئيًا، مما يزيد من قوة دفع الهواء الخارج، ثم تُغلق العينان بشكل طبيعي لحماية القرنية من أي أضرار قد تنتج عن قوة الهواء الخارج.

كتم العطس ما هي أضرارها؟

العادة الشائعة المصاحبة للعطس هي كتمها، وقد يقول البعض أن سبب هذه العادة هو لمنع انتشار الجراثيم، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، فمحاولة كتم العطس قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، ومنها:

قد يؤدي الضغط الناتج عن كتم العطس إلى تمزق طبلة الأذن، كما يمكن أن يؤدي كتم العطس إلى إجهاد عضلات الحجاب الحاجز، كما أنه قد يؤدي الضغط المتزايد داخل الرأس إلى انفجار الشعيرات الدموية في العينين أو المخ.

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