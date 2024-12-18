تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد أستون فيلا قبل مواجهة الدوري الإنجليزي

تترقب جماهيرالكرة الإنجليزية، مواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ، والتي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

لابديل أمام فريق مانشستر سيتي، سوي تحقيق الفوز للعودة من جديد لطريق الانتصارات عقب الهزيمة التي تلقاها في الجولة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، وتجمد رصيد نقاطه عند 27 نقطة يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مواجهة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

مانشستر سيتي علي موعد مع مواجهة نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر السبت المقبل 21 ديسمبر الجاري.

وقد شهدت أخر 10 مواجهات بين الفريقين فوز السيتي في 8 مباريات وفوز أستون فيلا في مواجهة واحدة والتعادل في مواجهة واحدة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

التقي فريق مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، في 163 مباراة بجميع البطولات حيث حقق مانشستر سيتي الفوز في 73 مباراة بينما حقق أستون فيلا الفوز في 49 مباراة وانتهت 41 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، يمكنك متابعتها عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نونيز، إلكاي جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، دوكو، إيرلينج هالاند.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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