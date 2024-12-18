تعرف على أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأربعاء في سوق العبور

شهدت أسواق العبور اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا في أسعار الأسماك، مع تفاوت طفيف في الأسعار بين الأنواع حسب الجودة والحجم، تراوح سعر الكيلو بين 30 جنيهًا و72 جنيهًا، ما يعكس انخفاضًا نسبيًا، وتتأثر أسعار الأسماك في مصر بعدة عوامل، أبرزها موسم الصيد، حالة الطقس، تكاليف الأعلاف، وأسعار النقل.

أسعار السمك اليوم في أسواق العبور

تتميز أسعار الجملة في أسواق العبور بأنها أقل بنحو 10% إلى 15% مقارنة بأسعار القطاعي، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمشترين. جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار أنواع مختارة من الأسماك، يستعرضها موقع الموجز على النحو التالي..

قشر البياض: 160 إلى 260 جنيه.

بياض أملس بلدي: 100 إلى 150 جنيه.

بياض أملس 2: 40 إلى 90 جنيه.

الثعابين: 100 إلى 550 جنيه.

برانيس إسكندراني: 75 إلى 115 جنيه.

المكرونة السويسي: 75 إلى 115 جنيه.

المكرونة خليجي: 70 إلى 80 جنيه.

المكرونة المجمدة: 30 إلى 60 جنيه.

الكابوريا: 40 إلى 135 جنيه.

المرجان (1): 150 إلى 270 جنيه.

المرجان (2): 100 إلى 140 جنيه.

المرجان المجمد: 30 إلى 60 جنيه.

السردين المجمد: 50 إلى 80 جنيه.

الماكريل المجمد: 100 إلى 140 جنيه.

أسعار السمك البوري اليوم

استقرت أسعار السمك البوري في أسواق العبور بشكل ملحوظ، وسجلت الأسعار التالية:

البوري (1): 120 إلى 180 جنيه.

البوري (2): 90 إلى 110 جنيه.

البربون (1): 180 إلى 300 جنيه.

البربون (2): 110 إلى 170 جنيه.

البربون المجمد: 30 إلى 60 جنيه.

السمك

أسعار السمك البلطي اليوم

شهدت أسعار البلطي انخفاضًا واضحا، ويستعرضها الموجز، على النحو التالي..

البلطي (1): 66 إلى 72 جنيه.

البلطي (2): 61 إلى 65 جنيه.

البلطي الأسواني: 30 إلى 70 جنيه.

الفيليه البلطي: 50 إلى 250 جنيه.

العوامل المؤثرة على أسعار الأسماك

تعكس الأسعار الحالية تأثير عوامل عدة منها:

مواسم الصيد: توفر كميات كبيرة خلال موسم الصيد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

الطقس: الظروف الجوية تؤثر على حركة الصيد وجودة الأسماك.

تكاليف الأعلاف والنقل: تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار.

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