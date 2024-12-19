عرف على تردد قناة روتانا سينما.. وجهتك المميزة لعالم السينما والموسيقى

تعتبر قناة روتانا سينما، واحدة من أبرز القنوات العربية التي تقدم محتوى مميز يجذب عشاق السينما والموسيقى والبرامج الترفيهية.

وتتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات العربية والعالمية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمتابعين الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة فريدة.

كما أنها تضمن عرض محتواها بأفضل جودة صوت وصورة، مما يعزز من تجربة المشاهدة للمشاهدين وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل تردد القناة.

محتوى قناة روتانا سينما

تتيح قناة روتانا سينما لمتابعيها فرصة متابعة أحدث الأفلام، بالإضافة إلى مجموعة من المسلسلات المتنوعة والبرامج الترفيهية التي تناسب جميعالأذواق.

وتعرض البرامج والأفلام على مدار اليوم دون أي تشويش، مما يضمن للمشاهدين الاستمتاع بالمحتوى في أي وقت.

تردد قناة روتانا سينما على نايل سات

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك اتباع المعلومات التالية:

- القمر الصناعي:نايل سات

- تردد القناة:12226

- معدل الترميز:27500

- الاستقطاب:أفقي

- عامل تصحيح الخطأ:5/6

- الجودة:HD





روتانا سينما

تردد قناة روتانا سينما السعودية



ويمكن للمشاهدين في السعودية أيضًا استخدام نفس التردد لضبط القناة عبر نايل سات:

- تردد القناة: 12226

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب:أفقي

- عامل تصحيح الخطأ: 5/6





تردد قناة روتانا كلاسيك



ولمن يهتم بالأفلام الكلاسيكية، تعد قناة روتانا كلاسيك خيارًا ممتازًا، يمكن ضبط تردد القناة عبر نايل سات كالتالي:

- تردد القناة:12226

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- عامل تصحيح الخطأ: 5/6



كما يمكن لمتابعي روتانا كلاسيك الاستمتاع بمحتوى القناة عبر القمر الصناعي الياه سات من خلال المعلومات التالية:



- تردد القناة: 12054

- معدل الترميز:27500

- الاستقطاب: أفقي

- عامل تصحيح الخطأ:5/6



وتعتبر قناة روتانا سينما رائدة في تقديم محتوى ترفيهي متنوع يجمع بين الأفلام والمسلسلات والبرامج، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق السينما.

سواء كنت تبحث عن أحدث الأفلام أو الكلاسيكيات، فإن روتانا سينما تقدم لك تجربة مشاهدة لا تنسى.

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