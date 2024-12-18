بهدف مبابي.. ريال مدريد يقتنص التقدم من باتشوكا في الشوط الأول

اقتنص فريق ريال مدريد الإسباني التقدم من باتشوكا المكسيكي بالهدف الذي سجله نجمه الفرنسي كيليان مبابي، في الشوط الأول من مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع منافسه باتشوكا المكسيكي مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

مبابي يمنح التقدم لفريق ريال مدريد ضد باتشوكا

وتقدم فريق ريال مدريد على منافسه باتشوكا في الشوط الأول من عمر اللقاء، بهدف النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجله في الدقيقة 37، من المباراة التي يستضيفها ملعب لوسيل بدولة قطر.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، بتقدم الملكي بهدف دون رد .

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

ويستعرض لكم موقع الموجز تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنتونيو روديجير، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس.

ريال مدريد ضد باتشوكا

بدلاء ريال مدريد في مباراة باتشوكا

وضمت مقاعد بدلاء ريال مدريد اليوم كالآتي، أندري لونين، فران جونزاليس، لوكا مودريتش، أردا جولر، إبراهيم ديادز، إندريك، فاييخو، داني سيبايوس، لورينزو، يوسف، راؤول أسينسيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس القارات اليوم، هي شبكتي بي إن سبورت والكأس القطرية، كونهما الناقل الحصري لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويعلق على أحداث مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم، المميز حفيظ دراجي عبر شاشة beIN Sports HD، وتولى هذه المهمة عبر قناة الكأس القطرية، الثنائي خليل البوشي وخالد الحدي.

الجدير بالذكر، أن فريق باتشوكا المكسيكي يخوض هذا نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، بعد فوزه على فريق الأهلي المصري بركلات الجزاء، في دور نصف النهائي.

اقرأ أيضًا:

عزيز بنيج يكشف لـ الموجز فرص تأهل العرب في مونديال الأندية وتميمة الحظ

جوائز كاف 2024 بالكامل.. الأهلي الأفضل في أفريقيا وصدمة الشحات وزيزو