موعد مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز بدوري المؤتمر الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مباراة نادي تشيلسي ضد شامروك روفرز، ضمن مباريات مرحلة الدورى لبطولة دورى المؤتمر الأوروبى للموسم الجاري 2024-2025، على ملعب ستامفورد بريدج.

يسعي فريق تشيلسي لتحقيق الفوز خلال تلك المباراة للحفاظ علي صدار جدول ترتيب بطولة دورى المؤتمر الأوروبى للموسم الجاري والتي يحتلها برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، بينما يحتل فريق شامروك روفرز الأيرلندي المركز السادس برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي أمام شامروك روفرز

يواجه فريق تشيلسي نظيره شامروك روفرز ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة للقاء تشيلسي أمام شامروك روفرز

يمكنك متابعة قمة تشيلسي ضد شامروك روفرز، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

نادي تشيلسي

مواعيد مباريات تشيلسي القادمة

تشيلسي ضد ايفرتون - 4 مساء - 22 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد فولهام - 5 مساء - 26 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد إيبسويتش تاون - 9:45 - 30 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد كريستال بالاس - 5 مساء -4 يناير - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد موركامب - 5 مساء - 11 يناير- كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساء - 14 يناير - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد وولفرهامبتون- 10 مساء -20 يناير - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساء - 25 يناير - الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصد فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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