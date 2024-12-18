تطورات إصابة محمد هاني وموعد عودته لمباريات الأهلي

تترقب جماهير النادي الأهلي، عودة محمد هاني لمباريات فريقها لدعم قوام الفريق خلال هذه المرحلة الحساسة من الموسم الكروي ويعد اللاعب من عناصر القوة الضاربة بالفريق خلال المواسم الأخيرة.

يعاني محمد هاني من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي، والذي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك والتي خسرها الفريق لصالح القلعة البيضاء.

موعد عودة محمد هاني لتدريبات الأهلي

يشارك محمد هاني نجم الجبهة اليمني بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة خلال عدة أيام من الأن بشكل تدريجي، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة بشكل كامل في تدريبات الفريق والعودة للمباريات.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد هاني تدريبات الكرة خلال أسبوع، على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية أول يناير المقبل.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

من ناحية أخري يواصل النادي الأهلي، تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد لقاء الأهلي ضد شباب بلوزداد

مواجهة الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، تنطلق في السادسة مساء الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يمكنك مشاهدة قمة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

الأهلي يسعي لحسم القمة الخامسة أمام شباب بلوزداد

يسعي فريق الأهلي للفوز بالمباراة الخامسة في تاريخ لقاءاته ضد شباب بلوزداد حيث التقي فريقا الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في 4 مباريات كانت جميعها في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين أخريين.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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