فيروس قاتل يهاجم الجهاز العصبي .. تعرف على خطر فيروس ليسا

فيروس ليسا.. أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تحذير جديد وذلك بشأن فيروس يعرف بـ "ليسا"، وهو يعتبر أحد فيروسات عائلة Rhabdoviridae، كما أنه يشكل خطر كبير على الجهاز العصبي المركزي مما يؤدي إلى عصبية حادة يمكن أن تكون مميتة بدرجة كبيرة إذا لم يعالج في الوقت المناسب، والرجوع إلي الطبيب وأخذ المضادات.

ويستعرض الموجز، فيما يلي ما هو فيروس ليسا وأعراضه نصائح لتجنب الإصابة بـ فيروس ليسا:

ما هو فيروس ليسا؟

هو يشبه ما يعرف بـ داء الكلب في الخطورة والخصائص الخاصة به، كما أنه ينقل من خلال الجروح المفتوحة واللدغات بعض الحيوانات، وتتكون أعراضه من : التشنجات والوفاة بشكل أسرع والهذيان والشلل"

ويذكر أن فيروس ليسا لا يوجد حاليا له علاج فعال وتعد الوقاية منه هي التطعيم الفوري تعتبر الوسيلة الوحيدة لمكافحته والإنقاذ منه.

الخفافيش كمصدر للفيروس

حيث تم رصد خفافيش تسقط من السماء، في جنوب شرق كوينزلاند بأستراليا، وذلك نتيجة مزيج من متلازمة شلل الثعلب الطائر (FFPS) والحرارة المرتفعة، وفقًا لما نشرة لبعض التقارير الصادرة عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي تثبت أن الخفافيش الناقل الأساسي لفيروس ليسا المنتشر حاليا.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة في ولاية كوينزلاند، هايدي كارول، يجب عدم لمس الخفافيش سواء كانت ميتة أو حية، موكدة أن فيروس ليسا قاتل ولا يوجد له حاليا علاج فعال، مضيفة يجب على المصاب عند تعرضه لبعض الأعراض يقوم فورًا بالذهاب لتلقي العلاج الوقائي الفوري

فيروس ليسا

نصائح لتجنب الإصابة بـ فيروس ليسا

التطعيم الوقائي: لتقليل الخطورة والإصابة بالعدوي يمكن الانسان المصاب الحصول على اللقاح المناسب فور إصابته.

تجنب لمس والاقتراب من الخفافيش.

تنظيف الجروح فور الإصابة وغسلة بالماء جيدا

يجب وضع مطهر على الجرح بعد تنظيفه، ثم التوجه للطبيب بشكل عاجل وسريع.

فيروس ليسا

التوعية بطرق التعامل مع الحيوانات البرية

يجب على الحفاظ لسلامة الأفراد وتقليل الخطورة وانتقال الفيروسات الضارة وتؤدي إلي الوفاة مثل ليسا، ينصح بعض الخبراء معرفة التوعية وطرق التعامل مع الحيوانات وخاصة الخفافيش وعدم لمسها سواء ميتة أو حية.

اقرأ أيضًا:

أعراض متحور كورونا الجديد 2024.. لحماية نفسك اتبع هذه التعليمات

هل دور البرد المنتشر في مصر متحور جديد من فيروس كورونا؟