قائمة العروض المشاركة في الدورة الـ40 لمهرجان المسرح العربي

تنطلق فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربي، التي تحمل اسم الفنانة القديرة سميرة محسن، تقديراً لمسيرتها الفنية الزاخرة ينظم المهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية، تحت قيادة الدكتور أيمن الشيوي، وبإشراف أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

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يشارك في هذه الدورة 9 عروض مسرحية مميزة، أبدعها طلاب المعهد، وتتنوع موضوعاتها بين الاجتماعي والإنساني بأساليب إخراجية مبتكرة.

9 عروض طلابية مميزة

العروض هي: "ضيق تنفس" إخراج محمود عبد الرازق، "لسة فاكر" إخراج محمد عصام، "مصنع الملابس الجاهزة" إخراج محمود عبد الواحد، "أفضل عرض مركز أول" إخراج أحمد حتحوت، "هيسخطوك يا قرد" إخراج أحلام الرفاعي، "خالتي صفية والدير" إخراج أحمد مخيمر، "ترابيزة السفرة" إخراج حسين عبده، "جرارين السواقي" إخراج زياد هاني، وأخيرًا "الرحلة" إخراج يوسف رزق.

وتعكس هذه العروض مستوى الإبداع الذي يتمتع به طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، مما يؤكد أهمية المهرجان كمنصة لدعم المواهب الشابة والاحتفاء بالمسرح العربي.

تكريم الفنانة سميرة محسن

افتتحت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان المسرح العربي "دورة الفنانة القديرة سميرة محسن" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية شهد حفل الافتتاح حضوراً بارزاً لعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم النجم حسن الرداد والنجمة رانيا فريد شوقي، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

احتفاء برمز الإبداع

في كلمتها خلال الافتتاح، أشادت الدكتورة غادة جبارة بالفنانة القديرة سميرة محسن، مؤكدة أن تكريمها في هذه الدورة هو اعتراف بمسيرة فنية غنية بالعطاء والإبداع وأوضحت أن سميرة محسن تمثل نموذجاً للفنانة المبدعة والأستاذة الملهمة التي أثرت في أجيال من الفنانين المتميزين، مشددةً على أهمية دورها في إثراء الحركة الفنية في مصر.

ردود فعل سميرة محسن

من جانبها أعربت الفنانة القديرة سميرة محسن عن سعادتها البالغة بهذا التكريم الذي وصفته بأنه "وسام على صدرها"، مشيرة إلى أن المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي تربت فيه وتخرجت منه، هو "بيت الفن" الذي ساهم في تكوين شخصيتها الفنية والأكاديمية وأكدت أنها ستواصل دعمها للفن ولأبنائها من الطلاب، مشيدة بدور المعهد في تخريج أجيال تحمل مشعل الإبداع الفني.

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