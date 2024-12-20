مصر تتبنى قوانين جديدة وعقوبات رادعة للاجئين المخالفين

أثار قانون تنظيم اللجوء الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حالة من الجدل لاسيما بين صفوف النازحين المقيمين في مصر، والذين يتجاوز عددهم أكثر من 9 مليون نازح، ويهدف القانون إلى تنظيم حالات اللجوء وفق موارد الدولة وتنظيم منح ذلك الحق لمستحقيه الأكثر إحتياجا من الأشقاء ووفق ضوابط قانونية معينة أبرز مواد القانون والتفاصيل يكشفها الموجز في السطور التالية .

عقوبة إيواء نازح بدون إبلاغ القسم الذي تتبعه العين المؤجرة

إحتلت المادة 37 من قانون تنظيم اللجوء الجانب الأبرز من الجدل المثار حول ذلك القانون لاسيما بعد تعرض الكثير من المؤجرين المصريين إلى الطرد رغبة من المالك بتأجير الوحدة السكنية للأجانب، ما ساهم في إرتفاع أسعار الإيجارات و أسعار بيع الوحدات والمحال التجارية لا سيما مع زيادة الطلب مقابل المعروض في ضوء ما شهده مصر من موجات نزوح غير مسبوقة، و تنص المادة على أنه مع مراعاة أحكام القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إستخدم أو قام بإستضافة طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

المادة 29 والمادة 38 حظر القيام بنشاط من شأنه المساس بالأمن القومي

طبقا لأحكام المادة 29 من قانون تنظيم اللجوء يحظـــرعلى اللاجئ القيام بأى نشـــاط من شـــأنه المســـاس بالأمن القومـــى أو النظـــام العـــام أو يتعارض مع أهـــداف ومبادئ الأمم المتحـــدة أو الاتحاد الإفريقـــى أو جامعـــة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى .

وتقضي المادة 38 بأنه كل من يخالف أحكام المادة 29 من ذات القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.

المادة 34 آليات تنفيذ العقوبات الجنائية الصادرة ضد اللاجئ

تلزم المادة 34 جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة بشئون اللاجئين التابعة لمجلس الوزراء، والتي سيجري العمل على إنشاؤها في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور القرار في حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .

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