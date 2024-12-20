جورجينا رودريجيز تشعر بالممل وتريد مغادرة السعودية، ما القصة؟

أكدت تقارير صحفية برتغالية خلال الساعات الماضية بأن عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز تفكر بشكل جدي في العودة للعيش في منزلها بالبرتغال، وذلك بعد أن قضت عامين في المملكة العربية السعودية.



وتقيم جورجينا رودريجيز الآن مع حبيبها، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف فريق النصر السعودي برفقة عائلته واولاده في السعودية وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجود تفاصيل هذا الأمر.



جورجينا بدأت تشعر بالملل في السعودية



وبحسب ما كشفته صحيفة Lavanguardia، فإن جورجينا رودريجيز بدأت تشعر بالملل من الحياة في الرياض المقفولة، وتفضل العودة إلى منزلها في البرتغال بجانب عائلتها.

ولكننا نرى بأن البرتغالي كريست رونالدو بأنه يشعر بالارتياح في المملكة العربية السعودية، ويريد أن يستقر لأطول فترة ممكنة، برغم من العروض التي تنال عليهمن أوروبا، فيما ترى جورجينا أن إقامتهما في السعودية كانت مؤقتة وتريد أن تغادر.



جورجينا

جورجينا ورونالدو يخططا لبناء منزل بالسعودية



وبالرغم هذه التقارير التي نشرتها الصحف المختلفة يبدو أن هناك تتناقض كبير، لأن هناك تقارير صحفية أخرى أكدت بأن الثنائي يخططا لبناءمنزل ضخم في السعودية، مما يشير إلى أن رغبة جورجينا في مغادرة المملكة ليست مؤكدة.



موعد مقابلة جورجينا ورونالدو للمرة الأولى



وكان تقابلا جورجينا ورونالدو للمرة الأولى في عام 2016، وعاش الثنائي تجارب مختلفة في دول إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، والآن يعيشا فيالمملكة السعودية، حيث يتواجد رونالدو حالياً في فريق النصر السعودي ويبدو أن هذه التقارير ليست على ما يرام.

جورجينا ورونالدو

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن

وفي سياق أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي برفقة البرتغالي رونالدو لمواجهه نظيره نادي الأخدود وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز “دوري روشن”.

موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن

ويلتقي فريق النصر مع نادي الأخدود يوم الخميس الموافق 1-9-2025 وذلك على أرضية ملعب الأول بارك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

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