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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة تشيلسي القادمة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد ايفرتون
تشيلسي ضد ايفرتون

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة تشيلسي القادمة ضد إيفرتون ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق تشيلسي، لتحقيق الفوز خلال مواجهة إيفرتون لمطاردة ليفربول علي قمة البطولة حيث يحتل تشيلسي مركز الوصيف برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

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موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون  

يلتقي فريق تشيلسي نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الرابعة مساء الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي ضد إيفرتون

يمكنك متابعة مواجهة فريق تشيلسي ضد إيفرتون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي ضد ايفرتون 

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إيفرتون 

من المنتظر أن يشهد تشكيل تشيلسي، المتوقع ضد إيفرتون الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، بينوا بادياشيلي، ليفي كولويل، مارك كوكوريا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر، نوني مادويكي،جواو فيليكس.

في الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة فريق تشيلسي ضد نظيره فريق إيفرتون ويأتي كالتالي: 

1- نادي  ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة 

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

 16. إيفرتون، 15 نقطة.

 17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط. 

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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