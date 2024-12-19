زوج ينهي حياة زوجته صعقًا بالكهرباء في البحيرة

عامل زراعي يرتكب جريمة مروعة بسبب خلافات زوجية.. شهدت قرية الحاجر التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة جريمة قتل بشعة، حيث أقدم عامل زراعي يُدعى محمد ص. ع.، البالغ من العمر 27 عامًا، على قتل زوجته الشابة أميرة ف. ح.، التي لم تتجاوز 18 عامًا، الجريمة وقعت إثر خلافات زوجية حادة دفعت الزوج إلى توثيق يدي زوجته بالحبال ثم صعقها بالكهرباء حتى فارقت الحياة، ويرصد الموجز تفاصيل.



بلاغ وتدخل أمني

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن البحيرة بلاغًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوفاة سيدة في ظروف غامضة، فور نقل الجثة إلى المستشفى العام، تبين وجود آثار صعق كهربائي على يديها، مما أثار شبهة جنائية.

على الفور، وجه اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الحادث.

اعترافات المتهم

كشفت التحقيقات أن المتهم اعترف بجريمته، موضحًا أنه أقدم على هذا الفعل بسبب خلافات زوجية مستمرة، تضمنت تعرضه للإهانة من قبل زوجته ورفضها إقامة علاقة زوجية معه، في اعترافاته، قال المتهم إنه وثّق يدي الضحية باستخدام حبل وإيشارب وصعقها بالكهرباء عن طريق توصيل سلك كهربائي بجهاز كهربائي داخل غرفة النوم.

كما أقر المتهم بإخفاء أدوات الجريمة (الحبل والسلك الكهربائي)، إلا أن قوات الأمن تمكنت من العثور عليها بناءً على إرشاداته أثناء التحقيق.

الإجراءات القانونية

تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، ووجهت بإجراء فحص شامل للجثة ومسرح الجريمة، ولا تزال النيابة تستكمل تحقيقاتها بجمع الأدلة وسماع شهادات الشهود والجيران وأفراد الأسرة.

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