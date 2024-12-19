كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل غنائي في المغرب الشهر المقبل

يستعد النجم الكبير كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي مميز يوم 24 يناير 2024 في المغرب، حيث سيقدم لجمهوره باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي لطالما ألهبت مشاعر جمهوره وجعلته يتفاعل معها بحماس كبير.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

أبرز المحطات الغنائية الأخيرة للقيصر

شهد مهرجان العلمين الجديدة في 18 يوليو الماضي حضوراً جماهيرياً ضخماً في حفل أحياه كاظم الساهر حيث أطرب الجمهور بمجموعة من روائعه الفنية التي عززت مكانته كواحد من أهم نجوم الغناء العربي.

حفلة التجمع

وفي يونيو الماضي أطل القيصر على جمهوره في حفل مميز بمنطقة التجمع، ليؤكد من جديد تفرده على الساحة الفنية من خلال أدائه الساحر وحضوره الفريد.

ويواصل كاظم الساهر حصد نجاحاته الفنية من خلال حفلاته التي تجمع بين أصالة الكلمة وسحر اللحن، ليظل "قيصر الغناء العربي" محط أنظار جمهوره ومحبيه في كل مكان.

كاظم الساهر يعود بألبوم جديد "مع الحب" بعد 8 سنوات

أصدر كاظم الساهر مؤخراً ألبومه الجديد بعنوان "مع الحب"، الذي يضم 13 أغنية من ألحانه وكلماته يتسم الألبوم بتنوعه وعمقه العاطفي، حيث يحتوي على أغنيات مثل: "يا وفية"، "يا قلب"، "بيانو"، "معك"، "تاريخ ميلادي"، "رقصة عمر"، "لا تظلميه"، "تراني أحبك"، "أعود"، "الليل"، "مررت بصدري"، "لا تسألي"، و"لا ترحلوا" يعكس هذا الألبوم عودة قوية للساهر بعد غياب دام 8 سنوات منذ آخر ألبوماته "كتاب الحب" الذي صدر في عام 2016.

كاظم الساهر وأغنية "Hold Your Fire" لدعم القضية الفلسطينية

كما أطلق كاظم الساهر مؤخراً أغنية "Hold Your Fire"، والتي تعكس موقفه الإنساني الرافض لانتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وعلق الساهر على الأغنية قائلاً: "هذه الأغنية ليست مجرد فن، بل رسالة تهدف إلى دعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".

أغنية "Hold Your Fire" من تلحين كاظم الساهر وكلمات توم لو، مستوحاة من فكرة الساهر، وتم توزيعها من قبل ميشال فاضل وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا، لتعكس قيم الموسيقى كأداة مؤثرة تدعو للسلام والعدالة.

اقرأ أيضاً :

تطورات الحالة الصحية للكاتب والسيناريست بشير الديك بعد دخوله العناية المركزة.. تفاصيل

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3