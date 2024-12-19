موعد حلقات مسلسل فقرة الساحر.. عصابة تقودها أسماء جلال

بدأ عرض مسلسل فقرة الساحر اليوم 19 ديسمبر، الذى يضم نخبة من النجوم الشباب أسماء جلال، طه دسوقى وعلى قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائى ومؤثر لكبار النجوم فى أدوار الشرف، ويكشف الموجز مواعيد العرض.

كم عدد حلقات مسلسل فقرة الساحر

مسلسل فقرة الساحر مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة وينتمى إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، ويتألف من ٨ حلقات.

مسلسل فقرة الساحر

أحداث مسلسل فقرة الساحر

تم تصوير المسلسل فى مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين وهم لمى ومِكس وألفى الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا فى تنفيذ عمليات احتيال ذكية، ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك فى إطار كوميدى خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، فى رحلة مليئة بالإثارة والضحك.

فقرة الساحر

شخصية اسماء جلال في فقرة الساحر

سبق ونشرت أسماء جلال عبر حسابها الرسمي على إنستجرام منشور تروج فيه لدورها في المسلسل، قائلةً: لمى... الذكاء والقوة في شخصية واحدة.. هجوم إلكتروني؟.. ولا أسهل!.

واضافت: فقرة الساحر من أعمال يانغو الأصلية يُعرض 19 ديسمبر.

مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر

يُعرض المسلسل حصريًا على منصة "يانغو بلاي" بدءًا من اليوم 19 ديسمبر 2024، ويتكون من ثماني حلقات قصيرة.

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