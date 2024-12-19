موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل فقرة الساحر.. تفاصيل

يتطلع الجمهور بشغف شديد إلى عرض مسلسل فقرة الساحر، الذي يُعتبر من أشهر الأعمال الدرامية المنتظرة لهذا العام، والمسلسل يدمج الأكشن والمغامرة والإثارة، حيث يستند إلى أحداث حقيقية كانت محط اهتمام منذ الإعلان عن تفاصيله الأولى.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل فقرة الساحر

يرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل فقرة الساحر وكل التفاصيل الكاملة للعمل، يُعرض المسلسل حصريًا على منصة "يانغو بلاي" بدءًا من اليوم 19 ديسمبر 2024، ويتكون من ثماني حلقات قصيرة.

نجوم مسلسل فقرة الساحر

يشارك في بطولة العمل كوكبة من أبرز نجوم الفن مثل أسماء جلال، طه دسوقي، علي قاسم، إلى جانب عدد من المواهب الشابة وظهور لعدد من كبار الفنانين الذين يضيفون طابعًا خاصًا على مجريات القصة.

مسلسل فقرة الساحر

تدور أحداث المسلسل حول عملية سطو ذكية، حيث تروي القصة علاقة ثلاثة أصدقاء، لمي، مِكس، وألفي، الذين يبدأون في علاقة صداقة قوية تتطور إلى شراكة غير متوقعة، باستخدام مهاراتهم الخاصة، يشكلون عصابة صغيرة تخطط لعمليات احتيال مستهدفة، مما يضيف مزيجًا من الكوميديا والمغامرة إلى الأحداث.

كواليس مسلسل فقرة الساحر

تم تصوير أحداث المسلسل بين مصر والمغرب، مما يضفي على العمل تجربة بصرية غنية بأماكن تصوير فريدة وأجواء مثيرة، المسلسل من إنتاج طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، الذي يعود بهذا المسلسل بعد غياب ثلاث سنوات منذ نجاحه الكبير في "لعبة نيوتن".

طه دسوقي

مشاركة طه دسوقي في مسلسل "موضوع عائلي"

ومن جانب آخر، يواصل الفنان طه دسوقي تصوير أحدث أعماله الدرامية وهي الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسميه الماضيين، تدور أحداث المسلسل حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف بعد سنوات طويلة أنه أب لابنة شابة، بعد سفر زوجته الحامل إلى لندن وابتعادها عنه، يمزج المسلسل بين المواقف الكوميدية والإنسانية المتعلقة بالوصاية على ثروة ابنته، والمواجهات التي تغير حياتهما بشكل جذري.

يجمع المسلسل كوكبة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه دسوقي، ومحمد رضوان، بالإضافة إلى ظهور وجوه جديدة مثل ياسمين ممدوح وافي، التي تجسد دور طبيبة مخ وأعصاب، مما يضيف بعدًا جديدًا إلى الأحداث، المسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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