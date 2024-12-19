تعرف على سعر الفدان في الريف المصري.. حق الانتفاع أم التمليك؟

يعد سعر الفدان في الريف المصري من الموضوعات التي تثير اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة بعد إعلان شركة تنمية الريف المصري عن قائمة الأسعار الجديدة للأراضي المطروحة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقد شهدت هذه الأسعار زيادات ملحوظة للطروحات الجديدة، ما جعلها محور نقاش بين المهتمين بالاستثمار الزراعي والتنمية الريفية.

أسعار حق الانتفاع للأراضي

وفقًا للتسعيرة المُحدثة، حددت الشركة أدنى سعر الفدان في الريف المصري، لحق الانتفاع بقيمة 1200 جنيه للفدان سنويًا، ما يتيح للمستأجرين إمكانية الاستفادة من الأرض دون اللجوء للشراء الفوري.

أسعار الأراضي بنظام التمليك

تم الإعلان عن أسعار الأراضي بنظام التمليك وفقًا للمناطق المختلفة، والتي يستعرضها الموجز، على النحو التالي..

منطقة المغرة:

سعر الفدان في الريف المصري للأراضي بدون بئر: 36 ألف جنيه.

أراضي زراعية

منطقة غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا:

سعر الفدان: 46 ألف جنيه.

منطقة غرب البهنساوي:

سعر الفدان: 46 ألف جنيه.

منطقة جنوب صافولا:

سعر الفدان: 48 ألف جنيه.

منطقة غرب منفلوط والقوصية:

سعر الفدان: 52 ألف جنيه.

الفرافرة القديمة:

سعر الفدان: 17.1 ألف جنيه.

امتداد الفرافرة القديمة:

سعر الفدان: 19 ألف جنيه.

منطقة الطور:

سعر الفدان: 53 ألف جنيه.

منطقة شرق سيوة:

سعر الفدان: 20 ألف جنيه.

ويقدم الموجز تحليل سعر الفدان في الريف المصري، وتأثيرها على الاستثمار الزراعي، في السطور التالية..

تشير هذه التسعيرات إلى اختلاف كبير في تكلفة الأراضي تبعًا للموقع الجغرافي والبنية التحتية المتوفرة في كل منطقة.

فعلى سبيل المثال، المناطق ذات الموارد المائية الجاهزة مثل الآبار شهدت أسعارًا أعلى، مقارنةً بالمناطق التي تتطلب استثمارات إضافية لتطوير البنية التحتية، وتوفر هذه الفروق فرصة للمستثمرين لاختيار ما يتناسب مع خططهم وميزانياتهم.

أهمية هذه الأسعار لتنمية الريف المصري

تعكس هذه الأسعار رؤية الدولة في تعزيز الاستثمار الزراعي وتنمية الريف المصري، حيث توفر خيارات متنوعة بين الإيجار والتمليك لتلبية احتياجات الفئات المختلفة، كما يُعد مشروع المليون ونصف المليون فدان فرصة لتحفيز الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة المزروعة، ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

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