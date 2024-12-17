محافظ سوهاج يسلم 77 قطعة أرض في الظهير الصحراوي لقرية الكولة

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم 77 قطعة أرض بالظهير الصحراوي لقرية الكولة بمركز أخميم، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، يأتي هذا المشروع ضمن توجهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الأراضي الصحراوية للاستفادة منها في تأمين المحاصيل الزراعية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

385 فداناً لدعم النشاط الزراعي



أوضح محافظ سوهاج أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تسليمها يبلغ 385 فداناً، بواقع 5 أفدنة لكل قطعة أرض، وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قامت بأعمال الرفع المساحي وتحديد قطع الأراضي لتوزيعها على المستفيدين الراغبين في استثمارها زراعياً، وأكد المحافظ أن هذه الأراضي تمثل فرصة حقيقية للمستفيدين لبدء مشروعاتهم الزراعية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة.

تسليم الأراضي وفق الضوابط القانونية



أكد اللواء عبد الفتاح سراج أن إجراءات تسليم الأراضي تمت وفق الضوابط القانونية وبكل شفافية، مشيراً إلى أن المشروع يعد أحد مشروعات الدولة الرائدة في التنمية الزراعية، وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى توفير فرص استثمارية جديدة للشباب ودعم القطاع الزراعي بالمحافظة، وكما شدد المحافظ على أن الدولة عازمة على تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع المواطنين الذين يمثلون الركيزة الأساسية في خطط التنمية.

فرحة الأهالي بعد 17 عاماً من الانتظار



أعرب أهالي قرية الكولة عن سعادتهم باستلام الأراضي بعد معاناة استمرت نحو 17 عاماً، مؤكدين أن هذا المشروع سيتيح لهم فرصاً استثمارية مهمة في القطاع الزراعي، وكما قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة لمطالبهم وحرصه على تحقيق التنمية في جميع محافظات الجمهورية. كذلك أثنى الأهالي على جهود محافظ سوهاج وجميع الجهات التنفيذية التي ساهمت في تنفيذ المشروع وتحقيق حلمهم بامتلاك الأراضي وبدء زراعتها.

توجيهات بمتابعة تنفيذ المشروع



وشدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وكذلك رئيس قرية الكولة، بضرورة متابعة تنفيذ مشروع التنمية الزراعية في الظهير الصحراوي، وأكد على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم للمستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال توفير المرافق الأساسية اللازمة للأراضي الزراعية، وفقاً للقواعد القانونية والتنظيمية.

رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة



يأتي هذا المشروع في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة استيراد المحاصيل الزراعية، بما يخفف من الضغط على العملات الأجنبية، وأكد المحافظ أن الدولة لن تدخر جهداً في دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

في ختام الفعالية، أثنى المسؤولون والحاضرون على جهود الأجهزة التنفيذية في المحافظة لضمان تنفيذ المشروع، والتزامها بتحقيق التنمية الزراعية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتطلعات المواطنين نحو مستقبل زراعي أفضل.

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