تشيلسي يسحق شامروك روفرز 5-1 بدوري المؤتمر الأوروبي

انتهت مباراة نادي تشيلسي ضد شامروك روفرز، بفوز ساحق لتشيلسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن مباريات مرحلة الدورى لبطولة دورى المؤتمر الأوروبى للموسم الجاري 2024-2025، على ملعب ستامفورد بريدج.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق تشيلسي في صدارة جدول ترتيب بطولة دورى المؤتمر الأوروبى للموسم الجاري إلي 18 نقطة حققها من الفوز بستة انتصارات متتالية، بينما يتجمد رصيد فريق شامروك روفرز الأيرلندي عند 11 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد شامروك روفرز

حراسة المرمى: جورجينسن.

خط الدفاع: أتشيمبونج ، ديساسي ، فيجا ، كاسادي

خط الوسط: نوني مادويكي، ديوسبري هول ، مارك كوكوريلا

في الهجوم: نكونكو ، جورج ، جويو

تشيلسي

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون

يواجه فريق تشيلسي نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الرابعة مساء الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي ضد إيفرتون

يمكنك مشاهدة مباراة فريق تشيلسي ضد إيفرتون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق تشيلسي مركز الوصيف برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين خلف فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

حقيقة عودة طارق حامد إلى نادي الزمالك.. التفاصيل كاملة