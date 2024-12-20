توتنهام يهزم مانشستر يونايتد 4-3 في قمة جنونية بكأس الرابطة الإنجليزية

انتهت مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، بفوز توتنهام بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

بهذه النتيجة يتأهل فريق توتنهام إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وكان الفريق قد تجاوز عقبة مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في دور الـ16 من البطولة للموسم الجاري.

تشكيل توتنهام ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، ماديسون

خط الوسط: بيسوما، سار، سبينس

خط الهجوم: كولوسفيسكي، سون، سولانكي

تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام

يرصد الموجز تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام وجاء كالأتي:

حراسة المرمى: بايندر

خط الدفاع: ليندولف ، ليني يورو، يورو

خط الوسط: ايركسن، أوجارتي، دالوت ، مزراوي

خط الهجوم: هويلاند، برونو فيرنانديز ، انتوني

توتنهام

قمة نارية بين توتنهام و ليفربول

يواجه فريق توتنهام نظيره ليفربول، مساء يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد ليفربول

مباراة توتنهام أمام نظيره ليفربول، التي تجمعهما مساء يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري للموسم الجاري 2024-2025، يمكنك مشاهدتها عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة توتنهام ضد ليفربول ويأتي كما يلي..

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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