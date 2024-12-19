بث مباشر مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز بدوري المؤتمر الأوروبي 38 دقيقة (2-1)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز، ضمن مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الجاري 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز

يبحث نادي تشيلسي، عن الفوز خلال تلك المواجهة للحفاظ علي صدار جدول ترتيب بطولة دورى المؤتمر الأوروبى، للموسم الجاري والتي يحتلها برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق شامروك روفرز الأيرلندي، المركز السادس برصيد 11 نقطة.

بث مباشر ماتش تشيلسي ضد شامروك روفرز بدوري المؤتمر الأوروبي

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز بدوري المؤتمر الأوروبي لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع "الموجز" متابعة أحداث مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز

تنطلق مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، مساء اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

د34.. مارك جويو يسجل الهدف الثاني لفريق تشيلسي

د29.. إنذار ماركوس بووم لاعب فريق شامروك روفرز

د26.. ماركوس بووم يسجل هدف التعادل لفريق شامروك روفرز

د23.. مارك جويو يسجل الهدف الأول لتشيلسي

د22.. شامروك روفرز يفرض التعادل السلبي علي تشيلسي

د11.. تشيلسي يضغط تسجيل الهدف الأول ضد شامروك روفرز

د1.. انطلاق مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز

يمكنك مشاهدة تشيلسي ضد شامروك روفرز، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

تشيلسي ضد شامروك روفرز

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق تشيلسي مركز الوصيف بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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