موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد بورنموث، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز خلال تلك المواجهة لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 22 نقطة بينما يسعي بورنموث هو الأخر للفوز حيث يحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة.

موعد مواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث

يلتقي فريق مانشستر يونايتد ضد بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الرابعة مساء الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث

يمكنك متابعة مواجهة فريق مانشستر يونايتد ضد بورنموث، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد بورنموث

من المتوقع أن يشهد تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: بايندر

خط الدفاع: ليندولف ، ليني يورو، يورو

خط الوسط: ايركسن، أوجارتي، دالوت ، مزراوي

خط الهجوم: هويلاند، برونو فيرنانديز ، انتوني

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة فريق مانشستر يونايتد ضد بورنموث ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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