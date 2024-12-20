بالساعة.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-12-2024 بـ الدوري المصري والإيطالي والألماني

تشهد مباريات اليوم الخميس 20-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري المصري والإيطالي .

ويستضيف فريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ بقيادة فينست كومباني منافسه لايبزيج في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا"

ويلتقي فريق إي سي ميلان أمام خصمه هيلاس فيرونا ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب مارك بينتجودي".

وتقام عدد من المباريات الليلة في بطولة الدوري المصري حيث سيواجه الجونة منافسه إنبي بينما يستضيف البنك الأهلي الذي يقوده طارق مصطفى منافسه مودرن سبورت.

ويحل فريق الكروي الأول بنادي زد الذي يقوده فنيًا مجدي عبد العاطي ضيفًا ثقيلًا على منافسه فاركو.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الخميس بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الألماني والقنوات الناقلة





بايرن ميونخ X لايبزيج – 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





هيلاس فيرونا X ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواع ي د مباريات اليوم بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





جيرونا X بلد الوليد – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري المصري





الجونة X إنبي – 5 مساء ( أون تايم سبورت )

مودرن سبورت X البنك الأهلي – 5 مساء ( أون تايم سبورت )

فاركو X زد اف سي – 8 مساء ( أون تايم سبورت )

ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025

1-المصري برصيد 11 نقاط.

2-الزمالك برصيد 10 نقاط.

3- الأهلي برصيد 8 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا برصيد 8 نقاط.

5- بيراميدز برصيد 7 نقاط.

6- فاركو برصيد 7 نقاط.

7-الاتحاد السكندري برصيد 7 نقاط.

8- طلائع الجيش برصيد 7 نقاط.

9- زد برصيد 5 نقاط.

10- سموحة برصيد 5 نقاط.

11- بتروجيت برصيد 5 نقاط.

12- إنبي برصيد 4 نقاط.

13- الإسماعيلي برصيد 4 نقاط.

14- غزل المحلة برصيد 4 نقاط.

15- الجونة برصيد 3 نقاط.

16- مودرن سبورت برصيد 3 نقاط.



17- البنك الأهلي برصيد نقطتين.

18- حرس الحدود برصيد نقطتين.

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