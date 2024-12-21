التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي

عشاق السيتي حول العالم، يترقبون مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ، والتي تجمع الفريقين اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق مانشستر سيتي،عن فوز يعيده للطريق الصحيح الذي اعتاده خلال السنوات الأخيرة وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها في الجولة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، وتجمد رصيد نقاطه عند 27 نقطة يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد لقاء مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

مانشستر سيتي يتحدي طموح نظيره أستون فيلا، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري.

ويمتلك السيتي تفوقا كاسحا أمام أستون فيلا خلال المواجهات الأخيرة حيث شهدت أخر 10 مباريات بين الفريقين فوز السيتي في 8 مباريات وفوز أستون فيلا في مواجهة واحدة والتعادل في مواجهة واحدة.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

لقاء مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، يتم نقله عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نونيز، إلكاي جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، دوكو، إيرلينج هالاند.

تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد مانشستر سيتي

يرصد لكم الموجز، تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد مانشستر سيتي والذي يضم العناصر الأتية..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتنيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، دييجو كارلوس، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: بوبكر كامارا، تيليماس، ماكجين.

خط الهجوم: مورجان روجيرس، أولي واتكينز.

ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز السابع برصيد 25 نقطة.

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