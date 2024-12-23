تباين في أسعار الأسماك اليوم الإثنين 23 ديسمبر في سوق العبور

شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور للجملة، بالإضافة إلى أسعار الجمبري، ويقدم الموجز تفاصيل الأسعار حسب الأنواع والحجم وفقًا لآخر تحديث.

أسعار الأسماك اليوم (الشعبية)

البلطي الممتاز: 70 إلى 72 جنيهًا للكيلو.

البلطي متوسط الحجم: 66 إلى 68 جنيهًا للكيلو، بزيادة جنيهين عن السعر السابق.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

الفيليه بلطي: من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا.

أسعار السمك

أسعار الأسماك اليوم (البيضاء)

بياض أملس بلدي: من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس مزارع: من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

القراميط: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

المكرونة الخليجي: من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بزيادة 10 جنيهات.

المكرونة السويسي: من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم (الفاخرة والمجمدة)

البرانيس الإسكندراني: من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

المكرونة المجمدة: من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

السبيط وسمك موسى: من 190 إلى 310 جنيهات للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: من 40 إلى 135 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم (المميزة)

المرجان الممتاز: من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

المرجان الوسط: من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

البربون الممتاز: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو.

البربون الوسط: من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك دنيس: من 90 إلى 245 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري والبوري والأسماك الأخرى

كما يستعرض الموجز، أسعار الجمبري اليوم على النحو التالي..

الجمبري: من 150 إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات.

البوري: من 90 إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.

شعور ومازاليا: من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

الوقار والقاروص: من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

السردين: من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو (المجمد: من 50 إلى 80 جنيهًا).

الماكريل المجمد: من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

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