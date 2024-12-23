أدعية استقبال العام الميلادي الجديد 2025.. اللهم اجعله بداية لحياة مليئة بالسعادة

أدعية استقبال العام الميلادي الجديد 2025.. مع قرب بداية السنة الميلادية الجديدة 2025، يتزايد البحث من قبل المواطنين عن أدعية لاستقبال العام الجديد. ومن أفضل طرق وداع عام مضى واستقبال عام جديد هو الدعاء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالية أبرز صيغ لـ أدعية استقبال العام الميلادي الجديد 2025.

أدعية استقبال العام الميلادي الجديد 2025

أدعية استقبال العام الميلادي الجديد 2025

مع اقتراب العام الميلادي الجديد 2025، يكثر المسلمون من الدعاء لاستقبال السنة الجديدة. ومن أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها:

اللهم اجعل عام 2025 بداية لرحلة جديدة من التقدم والتحديات المبهرة، وارزقنا القوة لتحقيق أحلامنا وتحويل آمالنا إلى واقع مشرق.

اللهم إني أسالك في بداية العام الجديد أن تفرح قلبي وتغسل أحزاني وهمومي، وأن تغفر لي ذنوبي وخطاياي يا أرحم الراحمين.

أسالك يا كريم أن تجعل هذا العام عام الخير والسعادة وتحقيق الأمنيات.

اللهم إني أسالك مع بداية عام جديد، أن تصلح لي الحال وتمنحني الاستقرار، اللهم اجعل لنا في السنة الجديدة دعوات مستجابة يا أرحم الراحمين.

اللهم ألهمنا الحكمة لاتخاذ القرارات الصائبة والرؤية لرؤية الخير في كل شيء.

اللهم في هذا العام، ارفع عنا الهموم والضغوط، وألبس قلوبنا بالطمأنينة والسكينة. يا حنان يا منان، اسمع دعائنا واجعلنا من الشاكرين والمستغفرين.

أدعية استقبال العام الميلادي الجديد 2025

أدعية رأس السنة 2025

اللهم إني أسألك خير هذه السنة، يمنها ويسرها، أمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وعسرها وخوفها وهلكتها. اللهم احفظ عليّ ديني ودنياي ووفقني لما يرضيك عني.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، واغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقي، واجعل هذا العام مليئًا بالسعادة والفرح.

اللهم اجعلنا في هذا العام من الصادقين والقانتين، وابعِدنا عن الذنوب التي تحيل بيننا وبينك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، اللهم يا مقلِّب القلوب ثبت قلبي على دينك.

باسمك اللهم نبدأ أيامنا وأعوامنا بالخير والبركة، اللهم إن كان هذا آخر عام لي، فلا تتوفني إلا وأنت راض عني. اللهم اكتب لي الخير في هذا العام وأبعد عني كل ما يحزنني.

أدعية استقبال العام الميلادي الجديد 2025

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