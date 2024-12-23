بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي (2-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة إنتر ميلان ضد كومو، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد كومو

يحتل فريق انتر ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، جمعها من 15 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

بينما يحتل نادي كومو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 7 مباريات.

بث مباشر ماتش إنتر ميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة انتر ميلان ضد كومو، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة انتر ميلان ضد كومو، مساء اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

د86.. إنذار لوكا لاعب كومو

د80.. انتر ميلان يحافظ علي تقدمه ضد كومو بهدف

د63.. إنذار لوكاس لاعب كومو

د60.. انتر ميلان يحافظ علي تقدمه ضد كومو بهدف

د47.. كارلوس أوجوستو يسجل الهدف الأول لفريق انتر ميلان

د46.. انطلاق الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

د40.. كومو يفرض التعادل علي انتر ميلان

د30.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين

د23.. إنذار يان بيسك لاعب انتر ميلان

د20.. انتر ميلان يضغط لتسجيل الهدف الأول

د11.. التعادل سلبي بين الفريقين

د1.. انطلاق مباراة انتر ميلان ضد كومو

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد كومو

يمكنك مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد كومو، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

انتر ميلان ضد كومو

قناة مجانية تنقل مواجهة إنتر ميلان ضد كومو

يمكنك مشاهدة مباراة انتر ميلان وكومو في الدوري الإيطالي بشكل مجاني عبر القناة التالية:

قناة Arena Sport

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل انتر ميلان المتوقع ضد كومو

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، دي فريج، يان أوريل بيسيك

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريخ مخيتاريان، تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، تورام ، دينزل دومفريس.

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